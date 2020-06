Brutto colpo per Adriana Volpe. La batosta è arrivata proprio all’inizio della sua ‘nuova vita’

Solare, dolce ma anche schietta, divertente e sempre disponibile, Adriana Volpe, che fu spalla di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, ha conquistato tutti nella Casa del Grande Fratello Vip. Il suo profilo Instagram è diventato ancora più affollato da quando ha partecipato al reality di Canale 5 che ha poi dovuto abbandonare a un passo dalla finale perché colpita da un grave lutto familiare.

Dopo l'esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, la conduttrice al timone di un nuovo programma su Tv8 accanto ad Alessio Viola: 'Ogni mattina' andrà in onda dalle 10 alle 14 e lei avrà così l'opportunità di mostrare tutto il suo talento. Sui social ha subito condiviso la sua emozione per questa nuova avventura, sperando di ritrovare il supporto del pubblico. "Riparto da Milano con mia figlia Gisele e… cambio tutto", aveva scritto qualche giorno fa.



















La conduttrice, quindi, si è trasferita a Milano, città nella quale la sua carriera ebbe inizio, per dare vita allo show che spazierà dall'informazione all'intrattenimento, tenendo compagnia al pubblico in un'atmosfera familiare e accogliente. "Ragazzi l'adrenalina sale, e il 29 giugno si avvicina. Siete pronti a partire con me? Siete la mia forza", aveva scritto Adriana Volpe nella didascalia del post con la 'locandina' del nuovo programma.















La prima puntata, trasmessa lunedì 29 giugno 2020, è stata seguita da 98.000 spettatori con l'1% di share. "Tv8 l'ha presentata come una produzione originale; e per la rete lo è. – si legge sul sito di Davide Maggio – Ma Ogni Mattina è il solito contenitore quotidiano di cui la TV generalista è piena, in tutti i sensi! Niente di fresco né di moderno: dopo mezz'ora di diretta il 'già visto' è uno spauracchio che incombe come una sentenza sulla trasmissione".









E ancora: “Si parla di tutto, troppo, in una staffetta di argomenti che spiazza per la velocità e l’alternanza continua con cui vengono affrontati. E pensare che Ogni Mattina dura quattro ore (comunque eccessive), – si legge ancora sul sito di Davide Maggio – quindi sarebbe anche piuttosto facile organizzare il programma in blocchi ben definiti. Invece, si corre avanti e indietro da un umore all’altro: dall’incidente di Alex Zanardi a Flora Canto che insegue gente senza mascherine in spiaggia a Sabaudia; dalla cronaca nera con la tragedia di Margno fino ai filmati diventati virali sul web durante la quarantena. E poi – dopo il Tg8 delle 12.00 – via di cucina, pagelle di Giovanni Ciacci (un bel ‘basta’ ad entrambi non sarebbe male) e gossip”.

