Dopo più di qualche delusione e amori non finiti benissimo finalmente una bella notizia per Marta Pasqualato. La bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti trovato l’amore. Carattere forte e grinta da vendere Marta Pasqualato era stata protagonista durante il trono di Nicolò Brigante e si era fatta notare sia per la sua bellezza sia per il suo temperamento.

Marta Pasqualato non fu scelta da Nicolò che le preferì l'avversaria, con la quale però la relazione s'interruppe quasi subito per incompatibilità caratteriale. Una batosta bella e buona che Marta Pasqualato riuscì a superare la sofferenza del momento e iniziò dopo un po' di tempo una relazione con Simone Stinà, col quale però si è lasciata da un anno circa. Oggi la bella notizia. Comunicata direttamente da lei assieme al suo nuovo fidanzato. Marta Pasqualato ha deciso di convivere col nuovo fidanzato, su cui non sappiamo quasi nulla e che finora è comparso in pochissime foto su Instagram.















Adesso sono ancora alla ricerca di una nuova abitazione e Marta ha raccontato che è un periodo pieno proprio per questo motivo: alterna lo studio e il lavoro sulla tesi con la ricerca della casa che, come il fidanzato ha espressamente richiesto, dovrà avere per forza una stanza per i fumetti.















Marta Pasqualato aveva fatto parlare anche per i suoi confronti scontri con Virginia Stablum. Virginia che punta di piu' sul suo lato estetico mentre Marta che invece punta di piu' nel farsi conoscere. Due modi differenti per arrivare al bel tronista siciliano Nicolò Brigante.









Ciao, tu. ♥️



Una cosa è certa da quanto Marta Pasqualato è arrivata a Uomini e donne ha riscontrato molto pubblico nelle sue pagine social. Insomma come si dice il suo modo vivace e istrionico di fare incontra il piacere del pubblico di Uomini e donne. La corteggiatrice è nata a Venezia nel 1992. Vive ormai da diversi anni a Firenze per motivi di studio infatti si sta per laureare presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. Insomma un giorno ritroveremo la bella Marta anche come dottoressa.

