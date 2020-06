“Che figura!”. Anna Falchi, tremenda gaffe in diretta: impossibile da difendere

Anna Falchi e Beppe Convertini, la gaffe sempre dietro l’angolo. Come si usual dire, ‘il bello della diretta’ sta tutta lì. È accaduto alla fine della prima puntata di C’è tempo per… , che vede alla conduzione la coppia formata da Falchi-Convertini in onda su Rai1 tutti i giorni, per tenere compagnia quanti durante la tarda mattinata riescono a ritagliare del tempo per accendere il piccolo schermo e rilassarsi un po’. In via del tutto eccezionale, la puntata si è chiusa alle 13.30 con una clamorosa gaffe.

Il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini ha una fascia ben precisa ed è quella che va dalle ore 10.00 alle 11.30. Non oggi, perché la rete Rai ha reso omaggio alla festa di San Pietro, mandando in onda la Santa Messa del Papa, chiaramente, in collegamento da Roma. La trasmissione chiude più tardi, alle 13,30, ma non senza prima lasciare un 'segno'.















Anna Falchi lancia il TG1 e Beppe Convertini la segue, finché entrambi non si rendono conto di aver del tutto dimenticato il loro ultimo collegamento. Si riavvolge il nastro e dopo l'annuncio i conduttori fermano tutto: "Ah no! Abbiamo ancora l'ultima ospite al volo!". Simona Izzo, infatti, attendeva il collegamento e non perde occasione per 'rimproverare' i conduttori, tutto in diretta tv.















"Vi sto aspettando da un'ora!", a cui ha fatto seguito la risposta di Beppe, che ha provato a rimediare alla clamorosa dimenticanza: "Sappiamo che hai avuto un infortunio. Non sapevamo se ci fossi stata…", facendo corna la Izzo ribatte: "Sono seduta, sto bene, ma mi muovo con la stampella. Sono caduta come un pesce". Ma il tempo per il collegamento non c'era e la Falchi ha dovuto interrompere la collega.









“Simona, purtroppo non abbiamo più tempo. Rifaremo il collegamento domani e parleremo sia di te che di Ricky Tognazzi”. La puntata prometteva non poche sorprese fin dall’inizio e la coppia di conduttori ha dovuto provare a tenere testa alla ‘stravagante’ rivisitazione delle tempistiche. Il bello della diretta sta anche in questo e la bravura dei conduttori si vede anche dal sapere gestire cambiamenti di rotta e imprevisti. Ed è il caso di dire che “C’è tempo per…” è un titolo che cade a pennello.

