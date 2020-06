Attrice unica, capace di recitare con la stessa naturalezza al cinema o in teatro, Milena Vukotic è stata ospite oggi pomeriggio di Pierluigi Diaco nel salotto di ‘Io e te’. Diventata famosa nei panni della signora Pina, moglie del ragionier Ugo Fantozzi, prendendo il posto di Liù Bosisio che le aveva dato il volto nelle prime pellicole, Milena Vukotic ha dato uno sguardo a tutto tondo alla sua carriera.

Una parabola artistica costellata di picchi vertiginosi sotto la guida di registi del calbiro Bolognini, Bunuel, Monicelli e Villaggio.

La sua timidezza, che va di pari passo alla modestia, come sottolineato anche dal conduttore non la rendono un personaggio perfettamente televisivo. E' stato evidente a tutti quando, come prevede la prassi di Io e Te, Pierluigi Diaco ha chiesto a Milena Vukotic di intonare alcuni passaggi di una canzone che lui stava accompagnando alla chitarra, un classico napoletano: Reginella.















E' stato allora che l'attrice ha mostrato tutto il suo imbarazzo, si è bloccata e ha impiegato qualche secondo per confessare: "Mi dispiace. Non riesco a leggere in napoletano io"- Riferendosi al testo che le era stato messo davanti, senza mai averlo provato. Anche se poi la sua carriera l'ha portata a brillare soprattutto come attrice, Milena Vukotic ha fatto per qualche anno, in giovinezza, del ballo la sua professione.















Nonostante questo, quando ha annunciato ad alcuni suoi amici di voler partecipare a Ballando con le stelle, questi, trattandosi di un talent televisivo, glielo avevano sconsigliato. Lo ha raccontato a Pierluigi Diaco nella puntata di oggi di Io e Te: "Mi hanno guardato un po' così, mi hanno detto che forse non era il caso. Ma io ero avvantaggiata, per anni era stata la mia professione".











Di recente era stato Pierluigi Diaco a confessare di aver provato imbarazzo. Oggi, invece, un po' di imbarazzo c'è stato per Milena Vukotic, che però poi s'è sciolta e ha parlato con dolcezza del proprio passato, confessando al conduttore di Io e Te una delle sue più grandi passioni: "La musica è stata essenziale nella mia vita".

