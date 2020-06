“Nessuno rispetto!”. Bomba contro ‘La prova del cuoco’: scorrono fiumi di veleno. C’entra Antonella Clerici

La Prova del Cuoco, ancora tanti i ringraziamenti. Questa volta sono stati rivolti dalla casa produttrice del programma, la Endemol, che ha dedicato un pensiero anche a Elisa Isoardi e Claudio Lippi, senza dimenticare il pubblico di spettatori e anche chi ha contribuito al lavoro da dietro le quinte. Ma non viene fatto cenno alla reginetta del cooking show, e c’è chi lo ha fatto notare.

Lucio Presta non può chiudere nessuno dei due occhi sullo scivolone della cada produttrice Endemol che da 20 anni ha tirato su una macchina televisiva di successo. Ma non sena il suo valido contributo alla conduzione, quello di Antonella Clerici. Non un cenno alla celebre conduttrice e l'agente Lucio Presta scrive pubblicamente qualcosa in merito.















Basta collegarsi sul profilo Instagram del programma per apprendere che Elisa Isoardi, in particolar modo, ha ricevuto i migliori ringraziamenti per la conduzione. L'ultima puntata de La Prova del Cuoco è rimasta impressa nella mente di molti e la conduttrice non ha dimenticato di ringraziare innumerevoli volte il pubblico e i colleghi per il caloroso sostegno. Poi il messaggio dell'azienda produttrice.















"Dopo 20 anni, La prova del cuoco saluta oggi il suo pubblico. Grazie a Elisa Isoardi, a Claudio Lippi, a tutta la squadra e a tutte le persone che, in questi anni, hanno lavorato a questo programma storico ogni giorno con passione e grande professionalità. E grazie a tutti voi che ci avete sempre seguito con affetto. È stato un onore entrare nelle vostre case per tanto tempo e celebrare, insieme a voi, la cucina, le eccellenze italiane e la cultura del mangiar bene. Grazie!". Ma Antonella Clerici?













Non un occhio chiuso da parte di Lucio Presta, che pubblicamente fa notare il ‘grave’ scivolone commesso: “Senza polemica ma per rispetto della vostra storia avete dimenticato 17 anni di successi, chi ha iniziato e portato al successo, ma un grande uomo mi ha insegnato che la gratitudine è un sentimento della vigilia. Detto ciò avevo visto molto ma questo è tanta roba”.

