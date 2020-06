Maneskin sotto la lente di ingrandimento dei media. Nel giorno del Pride di Milano ecco che la band ha deciso di lanciare un messaggio forte. Si è spesso parlato della presunta omosessualità di Damiano ma si trattava solo di voci di corridoio dovute agli atteggiamenti del front-man che ha sempre sfidato e sfida tuttora l’ipocrisia della società; e potremmo dire lo stesso anche degli altri membri. Che pure questa volta hanno giocato sul proprio orientamento. Parliamo precisamente di Damiano e del chitarrista Thomas.

Sulla pagina ufficiale Instagram del gruppo sono comparse varie foto in cui i due si baciano e uno scatto in cui il leader della band sventola una bandiera arcobaleno: un chiaro segnale di sostegno al Pride che mai come quest'anno ha bisogno di supporto, a causa dei messaggi di omofobia, razzismo e non solo diffusi da politici italiani e non.















Le foto sono state accompagnate da un "Happy Pride" che chiarisce da che parte sta il gruppo – anche se non avevamo dubbi al riguardo – e hanno ricevuto una valanga di commenti, anche da parte di coloro che non sanno che il front-man dei Maneskin e il chitarrista non sono gay: a un certo punto qualcuno ha scritto "Ma stanno insieme o no?".



















"Ed è arrivata immediatamente la risposta di Damiano che col suo solito fare simpatico ha spiegato che Thomas glielo chiede di continuo "ma non si può fare". In seguito è intervenuto anche Thomas che ha commentato con uno smile triste prestandosi al gioco. Per qualcuno potrebbero essere messaggini da niente o foto per mettersi in mostra; per noi invece hanno un gran valore perché è importante che gli artisti si schierino dalla parte dei più deboli e contro ogni forma d'oppressione.













Visualizza questo post su Instagram Happy #pride!🏳️‍🌈 Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial) in data: 27 Giu 2020 alle ore 3:59 PDT



Che insomma ci mettano la faccia e non si nascondano dietro scuse che ormai non reggono più. Non ci resta che fare i complimenti ai Maneskin, già noti per le tante provocazioni e per il coraggio delle loro performance, e a tutti coloro che in questa giornata hanno voluto esserci davvero. Vi lasciamo al post:

