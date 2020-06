Una storia, quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sempre sotto i riflettori. Dalla passione sbocciata quando lui era tra le braccia di Emma Marrone al primo addio con tanto di comunicato ufficiale. Poi per Belen Rodriguez c’era stata la parentesi con Andrea Iannone e quindi il ritorno poi l’addio. E da quando è esplosa la notizia sulla crisi con Stefano De Martino non c’è giorno che non si parli di lei.

Il primo segnale della crisi è stato la fede che all’improvviso è sparita dal dito dell’argentina, poi è arrivata a bomba l’indiscrezione del settimanale Chi e, subito dopo, una lunga serie di rumor, Come quello sulla furiosa lite durante la quarantena e quello del presunto tradimento di lui. La svolta sui reali motivi della rottura tra i genitori di Santiago potrebbe però essere vicina. Continua dopo la foto















Nonostante il dolore per la rottura, Belen Rodriguez sta cercando di vivere il più serenamente possibile la crisi coniugale. Guardando il suo profilo Instagram, ad esempio, al di là dell’ormai famosa Story in cui ha confermato i gossip un paio di settimane fa, la sua immagine è quella di sempre: anzi, forse ancora più sexy del solito. Continua dopo la foto















Ad esempio, l’ultimo post pubblicato nella notte tra sabato e domenica “fotografa” un weekend di puro relax e divertimento in una villa sul lago di Como in compagnia del fratello Jeremias e ad alcuni amici. La foto? Conturbante: quando non è impegnata a migliorare la tintarella, Belen si diletta al tavolo da biliardo stecca in mano e lo striminzito prendisole e la posa sapiente contribuiscono a metterne in risalto un lato B “monumentale”. Continua dopo la foto













Visualizza questo post su Instagram Pool pic by @just_asal Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 27 Giu 2020 alle ore 3:09 PDT



Come si dice: sfortunata in amore, ma fortunata al gioco. Belen Rodriguez (il cui nome completo è María Belén Rodríguez Cozzani) nasce nella città di Buenos Aires (Argentina) il 20 settembre 1984 dove inizia la sua carriera lavorativa a diciassette anni, come modella. Consegue il diploma presso un liceo artistico di Buenos Aires nell’anno 2003; in seguito si iscrive alla Facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo dell’Università della capitale. Poi il balzo in Italia e lo strepitoso successo

