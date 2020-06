“È deciso”. Mara Venier, parole che gelano il pubblico

La conduttrice Mara Venier, amatissima dagli italiani grazie anche e soprattutto a ‘Domenica In’, avrebbe preso una decisione importante e inaspettata sul suo futuro professionale. Interpretando alcune sie affermazioni rilasciate durante una sua intervista con il ‘Messaggero’, ha affermato sì di essere pronta anche per la prossima stagione televisiva, ma ha anche fatto capire che si sta avvicinando il momento di fermarsi e dunque potrebbe anche lasciare prossimamente la conduzione.

Nel 2020-2021 i telespettatori non devono assolutamente preoccuparsi perché resterà al 100% al timone del programma domenicale della Rai. Ecco quanto riferito dalla donna: “Ma quanto volete farmi lavorare? Io la mia bella soddisfazione me la sono già presa quest’anno, e mi basta. Alla faccia di chi mi aveva mandata via dicendo che ero vecchia”. Per quanto riguarda l’annata successiva, non è da escludere un suo possibile addio. E i fan sono già preoccupati. (Continua dopo la foto)















Una volta ultimata la sua esperienza con ‘Domenica In’, non ci sarebbero in cantiere altri progetti: “Non mi vedo in ruoli di potere. Credo che finirò con Domenica In e poi arrivederci”. Poi si è soffermata su una sua amica e collega, Antonella Clerici, e sulla possibilità che a condurre un Festival di Sanremo siano solo tutte donne. Ecco cosa pensa a proposito Mara: “Prima o poi lo faranno. Già è successo con Raffaella Carrà, Simona Ventura e soprattutto Antonella Clerici”. (Continua dopo la foto)















E ha aggiunto: “Il suo Sanremo è stato un successo clamoroso. Ecco, con lei farei volentieri qualcosa”. Sono circolate voci che prevedevano la Venier ritornare nel mondo cinematografico, grazie alla moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori. Su questo tema, ha confessato: “Ma come facevo con Domenica In? Mi piacerebbe un film con Ferzan Ozpetek. Siamo amici. In una vita precedente siamo stati marito e moglie. O fratello e sorella”. Conclusione riservata ad un aspetto spiacevole. (Continua dopo la foto)













“Alla mia età sono stufa di combattere contro le persone che ti accoltellano alle spalle. Li vedo e li allontano. Chi mi fa del male lo caccio”, ha confidato Mara Venier. Parlando delle sue colleghe più giovani, ha rivelato di apprezzare particolarmente la presentatrice de ‘La vita in diretta estate’, Andrea Delogu: “Ha carattere e personalità”, e Fatima Trotta di ‘Made in Sud’: “Ha ritmo ed è ironica”.

