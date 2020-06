Sono settimane che non si parla d’altro che della presunta crisi di Adriana Volpe e Roberto Parli. Già quando la conduttrice era rinchiusa nella Casa del GF Vip le voci erano iniziate a circolare anche per via della sua vicinanza al coinquilino Andrea Denver. Poi a scombussolare gli equilibri la morte del suocero della Volpe, venuto a mancare a marzo scorso, proprio durante il reality.

Un grave lutto che ha costretto la 46enne trentina ad abbandonare il gioco. Ora, dopo una marea di rumor, Adriana ha deciso di rompere il silenzio. In una nuova intervista rilasciata al settimanale ‘Intimità’, parlando del marito ha ammesso: “È vero che la nostra famiglia è stata messa in ginocchio. Abbiamo vissuto momenti delicatissimi per via della morte di mio suocero: è stato difficile mantenere l’equilibrio psicofisico…”. (Continua dopo la foto)















Durante il GF Vip, ha continuato Adriana, il marito è stato preso dalla gelosia. A infastidirlo anche un bacio che lei si è scambiata con Pago: “Era solo un gioco, senza malizia. Eppure mio marito l’ha vissuto malissimo e ai miei occhi è apparso come una persona… irriconoscibile, completamente trasformata”. Sul legame con Denver, infine, la Volpe dice che “pura follia pensare o insinuare che tra noi possa esserci stato qualcosa”. (Continua dopo la foto)















“Però la gelosia di Roberto ha avuto la meglio e ha sicuramente fatto un pochino traballare il nostro rapporto che di gelosia non è mai vissuto”, ha aggiunto. Sul fronte professionale, invece, è un bel momento per Adriana, che il 29 giungo torna in tv alla conduzione con Alessio Viola di ‘Ogni mattina’, in onda tutti i giorni su Tv8. E proprio pochi giorni prima di andare in onda Adriana Volpe ha voluto condividere con tutti i suoi sostenitori la gioia per la splendida sorpresa ricevuta. (Continua dopo la foto e post)















Sul suo profilo Instagram, dove è sempre molto attiva, la conduttrice ha reso tutti partecipi della cospicua rassegna stampa che, a pochi giorni dalla prima puntata del suo nuovo programma, ha ricevuto: “Che bello svegliarsi la mattina e trovare una rassegna stampa pazzesca”, ha detto nel video per poi ringraziare tutti coloro che hanno voluto ricordare il nuovo appuntamento con lei e Alessio Viola.

