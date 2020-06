“Lo sei!”. Mauro Coruzzi, il suo commento imbarazza Marco Liorni

Nell’appuntamento conclusivo di ‘Italia Sì – Giorno per giorno’, andato in onda oggi, venerdì 26 giugno, si sono vissuti momenti di imbarazzo a causa di un’uscita del saggio della trasmissione Mauro Coruzzi. Il podio odierno che sono soliti fare è stato completamente diverso, infatti sia Mauro che Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo hanno scelto il conduttore Marco Liorni. E proprio Platinette ha fatto un commento che ha fatto arrossire il padrone di casa.

Dopo aver espresso il suo voto, si è infatti rivolto al presentatore Rai, affermando: "Bravissimo e bono". Una dedica che probabilmente ha sorpreso Liorni, che non si sarebbe mai aspettato un giudizio così privato. Anche Bortuzzo lo ha ringraziato pubblicamente: "Una cosa che mai avrei pensato di fare nella mia vita, ovvero stare davanti alle telecamere". Commenti lusinghieri anche da parte di Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli. Vediamo cosa hanno affermato le due donne.















Rita ha dichiarato: "Metto sul podio Marco Liorni perché è un bravissimo professionista, non c'è bisogno che lo dica, ma anche perché ha vissuto un anno molto difficile in cui hai dovuto cambiare la nostra trasmissione diverse volte". La Santarelli ha invece aggiunto: "Ho un aggettivo per ogni lettera che compone il tuo nome: misterioso, autentico, rispettoso, coraggioso ed onesto". Una vera e propria devozione dei quattro saggi nei confronti dell'ottimo conduttore tv.















Recentemente Coruzzi ha confessato che sta soffrendo l'imminente pensionamento di Gigi Marzullo. Ha detto di sentirsi davvero molto triste e di non sapere più cosa potrà fare da adesso in poi a causa della possibile cancellazione delle trasmissioni notturne dello storico conduttore. "Mettiamo sul podio un grande della televisione: Gigi Marzullo perché va in pensione. Io sono disperato, affranto", ha confidato. Mauro ha ribadito più volte di essere estremamente dispiaciuto.













Queste le altre sue dichiarazioni: “Non so come passerò le notti da ora in poi e devo trovare un sostituto che mi dica che il giorno sta morendo e uno nuovo nasce e uno che mi dia una risposta ad una domanda che ancora non riesco a farmi”. Staremo a vedere se la televisione pubblica italiana coglierà questo appello di Mauro Coruzzi e alla fine si convincerà di far firmare a Marzullo un contratto di consulenza esterna.

