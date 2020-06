Manca poco per l’inizio di una nuova avventura di ‘Temptation Island’, il reality show estivo presentato da Filippo Bisciglia. Ma c’è una notizia non proprio bella riguardante una ex concorrente del programma. Infatti, attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Roberta Mercurio si è scattata un selfie dall’ospedale. Nel 2016 prese parte alla trasmissione di Canale 5 in compagnia del suo fidanzato Flavio Zerrella ed ha da subito conquistato un seguito importante.

Tutto merito del suo carattere, contraddistinto da semplicità e spontaneità. Dunque, come anticipato poco fa, ha voluto postare questa immagine mentre si trova a letto in un nosocomio. Si è sottoposta ad un'operazione chirurgica, che però non ha creato alcun problema di nessun genere. Un intervento che non ha avuto conseguenze gravi, infatti è già pronta a rialzarsi per andare avanti. E nella didascalia di accompagnamento all'istantanea ha spiegato praticamente tutto.















Questo il suo commento: "Ebbene sì, da oggi ho un nuovo seno! Era da diverso tempo che volevo realizzare questo desiderio…perché? Perché ho sempre avuto un seno piccolo, asimmetrico e ormai 'svuotato'. Causa dei kg persi in inverno? Non so, la cosa certa è che il mio seno non era più come quello di una volta. Vi starete domandando, perché dirlo? Perché non ho nulla da nascondere, io sono così senza alcun filtro. Spesso mi è stato detto che sono tutta rifatta", ha aggiunto.















Roberta ha continuato così: "Io ho sempre risposto che non avevo mai ritoccato nulla, (se non oggi appunto per la prima volta). Detto ciò mi anticipo dicendo che me ne frego altamente di ciò che penserà la gente, delle critiche e della cattiveria gratuita. Nella vita bisogna pensare alla propria felicità e a ciò che ci fa stare bene e in pace con noi stesse. Ah amiche! Ovviamente sto benone, merito del mio dottore e della sua equipe medica eccezionale", ha concluso la donna.













Tantissimi i mi piace e i commenti ricevuti dall’ex concorrente di ‘Temptation Island’. Ecco i principali: “Amore, sono strafelice per te”, “Andrà tutto bene tesoro, buona convalescenza”, “Che ti frega, fai ciò che ti fa stare bene”, “Brava se ti fa stare meglio”, “Troppo bella sei, non solo fuori. Chi parla male è appannata dall’invidia”, “Hai fatto benissimo, fregatene di quello che dirà la gente. L’importante è stare bene”.

