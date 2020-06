Erano scomparsi dalla scena del gossip sia l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, che l’ex gieffina della precedente edizione GF condotta dalla D’Urso, Ambra Lombardo. È stato proprio il reality show ha segnare l’inizio della relazione tra i due, ma dopo un po’ di tempo ,ecco le pagine di gossip riempirsi di notizie su una presunta rottura e una quasi immediata riappacificazione.

“Non mi interessa più il gossip. Ho cose molto più importanti da affrontare in questo momento. Facessero quello che gli pare“, aveva detto poco tempo fa Kikò Nalli dopo aver notato di aver perso la sua follower, ovvero la Lombardo. La relazione tra i due è sempre stata contraddistinta da alti e bassi ,anche alla luce del gossip che circolò in merito alla presunta frequentazione tra Ambra e Gaetano Arena, più volte smentita dagli stessi. (Continua a leggere dopo la foto)















“Con Ambra e Kiko i rapporti si sono definitivamente chiusi dopo il caos mediatico che ci ha travolti”, aveva dichiarato Arena un po’ di tempo fa come ospite nella trasmissione condotta da Manila Gorio, ‘Il Punto’, aggiungendo: “Ribadisco che non sono stato io a chiamare i fotografi per realizzare quella paparazzata potrei pensare che sia stata lei a farlo visto che lei aveva deciso esattamente dove sedersi. Ma a parte ciò ora voglio voltare pagina ho perso due amici a cui tenevo particolarmente”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ora Ambra è tornata sui social con un post che ha incuriosito il fan. Una foto in cui sfoggia un sorriso sornione, la prof dichiara così lasciando ad altri il compito di leggere tra le righe: “Dolci, amabili, inguaribili maschietti ca**ari! Vi saluto tutti con amore! Ricordate: siete adorabili come marmocchi colti con le mani nella marmellata, avete la gradevolezza di un rubinetto che perde la notte e non potremmo affatto fare a meno di voi! Grazie di esistere: siete uno spasso tutti i giorni!”. (Continua a leggere dopo la foto)













“Se ti riferisci a chi penso io in particolare… Lui è veramente nauseabondo. Ma io l’avevo individuato subito”, si legge tra i commenti di chi pensa che il post sia riferito proprio a Kiko Nalli. Ma la Ambra non ha voluto dare altre spiegazioni e quindi resta il mistero su chi sia il destinatario del messaggio.

Silvia Provvedi, la figlia Nicole è dolcissima: lo scatto insieme è da copertina