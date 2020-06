Bufera contro Lorella Cuccarini, ora a parlare è proprio lei. Cosa sta succedendo

In queste ore sta tenendo banco la lettera di Lorella Cuccarini, che ha usato parole pesanti nei confronti del collega de ‘La vita in diretta’ Alberto Matano. Nonostante non lo abbia nominato direttamente, tutti hanno compreso che i suoi attacchi sono stati riservati proprio all’uomo. Come ha riportato ‘Leggo’, la presentatrice ha scritto una missiva destinata a tutti coloro che l’hanno supportata in questa avventura. Infatti, sta volgendo ormai al termine la sua esperienza.

"Cari compagni di viaggio, è arrivato il momento dei saluti, ma prima vorrei condividere con voi ciò che questa avventura ha rappresentato per me. È stata la mia prima volta in un programma quotidiano così complesso. Di programmi televisivi ne ho fatti tanti, ma una 'macchina infernale' come quella di VID non l'avevo mai guidata. C'è una 'prima volta' alla quale non ero preparata: il confronto con l'ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l'insospettabile maschilismo di un collega di lavoro".















Tantissime le polemiche e i commenti degli utenti. E poco fa è arrivata la prima reazione ufficiale di una persona di un certo calibro. Parliamo della giornalista del Tg1, Emma D'Aquino, la quale ha difeso a spada tratta Matano. Ha affidato il suo pensiero a Twitter. Ecco cosa ha riportato nel post: "Ho condiviso non solo una minuscola stanza con Alberto Matano, ma anni di conquiste e crescite professionali e di vita. Definirlo maschilista da ego sfrenato fa un torto a chi lo pensa e lo scrive".















La D'Aquino ha inoltre taggato proprio la Cuccarini, dunque ha deciso di esporsi in prima persona e senza fare troppi giri di parole. Non c'è stata alcuna replica da parte di Lorella e nessun commento è stato fatto nemmeno dal conduttore Rai. Evidentemente adesso c'è grandissima curiosità per comprendere come si comporteranno i due all'appuntamento odierno de 'La vita in diretta'. Svolgeranno regolarmente il loro lavoro o ci saranno punzecchiature in diretta? Staremo a vedere.













Durante una delle ultime puntate della trasmissione di Rai 1, Lorella si è infuriata con un suo ospite. Si stava di fatto parlando di femminicidio e l'avvocato che era stato chiamato come ospite, ha iniziato a raccontare dettagli raccapriccianti di un fatto terribile. La Cuccarini e il suo collega Alberto Matano hanno fermato il legale che è stato costretto a scusarsi.

Lorella Cuccarini, addio a La Vita in diretta e “a bomba” su Alberto Matano: la lettera