Da quando L’Eredità è tornata in onda, Flavio Insinna ha l’abitudine di leggere al pubblico comunicazioni e messaggi inviati dai telespettatori alla redazione del game show nel breve spazio che anticipa il gioco vero e proprio. Il padrone di casa del programma in onda dal 2002 nel preserale di Raiuno che appassiona sempre migliaia di telespettatori, soprattutto nella fase finale della Ghigliottina, viene letteralmente sommerso dall’affetto del pubblico che nelle lettere inviate a L’Eredità lo riempie sempre di complimenti e attestati di stima.

E lui non può che ringraziarlo con tutto il cuore. Anche nell'ultima puntata andata in onda, quella di giovedì 25 giugno, è successo. Flavio Insinna ha ricevuto un'altra bellissima lettera, questa volta scritta da un'ammiratrice davvero speciale: Eleana Iliescu, ex prima ballerina dell'Opera Nazionale Rumena di Bucarest.















La signora segue sempre L'Eredità e, come tanti altri telespettatori, ha voluto far sapere al conduttore quanto lo stimi. Ma deve avergli fatto talmente tanti complimenti che Insinna, imbarazzato, non se l'è sentita di leggere quella lettera al pubblico. "Ci fa molti complimenti, a me anche troppi. Non li leggo per imbarazzo e pudore", ha ammesso.















Siamo sicuri però che abbia gradito quel messaggio pieno di affetto. Non è la prima volta che il presentatore legge la lettera di un italiano che segue la trasmissione dall'estero oppure di uno straniero che, dal nostro Paese o anche da fuori, non può fare a meno di sintonizzarsi su Raiuno per non perdersi l'appuntamento con il game show che è stato condotto in precedenza dal mitico Fabrizio Frizzi, Amadeus e Carlo Conti.















“Musica di altissimo livello, perché è un’anteprima con saluti internazionali”, ha esordito giovedì sera Insinna, prima di (non) leggere la lettera della signora Eleana Iliescu. L’ex prima ballerina dell’Opera Nazionale Rumena di Bucarest ha anche allegato una foto che la ritrae da giovane in compagnia di un ballerino durante l’esibizione del balletto Don Chisciotte. E anche se lo ha messo un po’ in imbarazzo, gli ha inviato quella che lo stesso conduttore ha definito “Una lettera fantastica”.

