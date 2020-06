L’addio a ‘Vieni da me’ ha lasciato strascichi importanti. Tanti i fan delusi dalla decisione della Rai di chiudere con Caterina Balivo. A dire la verità non è chiaro se sia stata Caterina Balivo a scrivere la parola fine sulla storia oppure l’azienda di Viale Mazzini. Certo è che Caterina Balivo, amatissima dal pubblico, non resterà ferma al palo.

Da quando ha chiuso con il programma (che probabilmente non avrà un seguito) si sono sprecate le indiscrezioni riguardanti la sua carriera professionale. Gli ultimi rumors volevano la 40enne campana corteggiata da Sky e da La7. Si è parlato di un possibile 'prolungamento' televisivo del format My Next Book (a mettere la pulce nell'orecchio il magazine Oggi), format sperimentato su Instagram assieme al marito Guido Maria Brera durante la quarantena. Ma cosa c'è di vero? A far chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Bubino Blog che ha fatto sapere, dopo aver consultato fonti ufficiali, cosa sta realmente accadendo.















"Dopo aver effettuato un semplice ma ufficiale fact checking, possiamo affermare che si tratta di una fake news". Così Bubino Blog sulla voce relativa a un eventuale passaggio della Balivo sulla rete di Urbano Cairo o su quella a pagamento Sky. Dunque ci si ritrova punto e a capo. Ricordiamo che recentemente, intervenendo a Tv Talk, Caterina Balico ha affermato che valuterà comunque ogni proposta lavorativa. Anche se le sirene dovessero iniziare a suonare lontano da Viale Mazzini.















Ad esempio quelle di Mediaset, a patto che ci sia un progetto solido e allettante. Certo sarà difficile vedere Caterina Balivo lontana dalla Rai, azienda in cui è cresciuta e a cui si è legata negli anni. Tuttavia, sembra che al momento non ci sia nulla sul piatto per lei. Ciò non toglie che la stagione televisiva 2020-2021 è ancora tutta da tratteggiare in casa Rai e delle proposte appetibili potrebbero non tardare ad arrivare.



















Energie finite e voglia di nuove avventure: questi i motivi snocciolati dalla conduttrice in merito alla sua decisione – e non della Rai – di chiudere il cammino a Vieni da Me (il format non sarà riproposto). La Balivo ha inoltre aggiunto di avere lasciato il talk senza avere un porto sicuro in cui approdare. Insomma, il suo futuro è tutto da definire e la sua scelta è stata coraggiosa. Pare che Caterina punti a un programma nel weekend o ad uno in prima serata.

