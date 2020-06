Piace perché non ha paura di essere se stesso e non sente l’esigenza di voler sembrare altro. Per questo Alberto Matano è stato confermato alla guida de ‘La vita in Diretta’ al contrario, forse, di Lorella Cuccarini per la quale la riconferma si allontana. Quello che sarà si scoprirà nelle prossime settimane certo è che quella che si concluderà nei prossimi giorni è stata una stagione trionfale per Alberto Matano.

Alberto Matano che ha gestito alla grande il momento dell'emergenza sanitaria e che anche oggi ha dato sfoggio di cuore e sensibilità Nella puntata odierna infatti si è tornato ad affrontare l'argomento dei monopattini elettrici. Stanno invadendo le nostre grandi città e, se da un lato si propongono come mezzo veloce e a zero impatto per l'ambiente, dall'altro destano qualche preoccupazione, dal momento che non si sa ancora bene come farli circolare in totale sicurezza.















Non è la prima volta che Alberto Matano, sull'argomento, manifesta il proprio timore, soprattutto perché l'inviato che se ne occupa, Luca Forlani, ha l'abitudine di collegarsi con La vita in diretta a bordo di uno dei mezzi sopracitati, mentre avanza nel traffico a velocità moderata, ma che comunque non fa stare tranquillo il conduttore. Alberto Matano ha esclamato: "Io c'ho il terrore di vedere Luca Forlani…".















Ha forse un carattere un po' apprensivo Alberto Matano, ma la sua preoccupazione per i disagi che stanno creando i monopattini elettrici nelle nostre grandi città non è del tutto infondata. Nella puntata di oggi de La vita in diretta il conduttore, all'inizio del collegamento con l'inviato Luca Forlani, vedendolo avanzare sul mezzo, inseguito dalla troupe che gli correva dietro con telecamera e microfoni, gli ha intimato.



















“Lo studio è senza parole, ridono tutti. Allora, fermati perché mi viene l’ansia a vederti sfrecciare”. Una preoccupazione simile a quella di un padre per Alberto Matano nei confronti dello spericolato Luca Forlani.La puntata di oggi de La vita in diretta si è aperta senza anteprima. Dopo l’imprevisto iniziale, però, la puntata è scivolata senza intoppi, fatta eccezione per qualche preoccupazione creata ad Alberto Matano dall’inviato Luca Forlani. A un certo punto però il conduttore, anche per sdrammatizzare, ha annunciato: “La notizia è che Luca Forlani è ancora sano e salvo”.

