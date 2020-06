Martedì 23 giugno, tra gli ospiti di Lorella Cuccarini a La Vita in diretta, c’era anche Manuela Villa che ha parlato del suo esame di maturità sostenuto quando lei era già grande. Proprio mentre Manuela Villa raccontava, è intervenuta anche Lorella Cuccarini che ha confessato ciò che in pochi sapevano cioè che anche lei ha fatto l’esame di maturità da grande. “Anch’io l’ho fatta molto tardi, tra l’altro avevo il pancione”, ha confessato Lorella Cuccarini in trasmissione.

Tutti, sia in studio che a casa, sono rimasti piuttosto sorpresi perché in pochi lo sapevano. Dopo le parole di Lorella Cuccarini, Manuela Villa ha continuato il suo racconto dicendo: “Devo dire che ho avuto tanti complimenti dalla commissione. Mi sento per la prima volta fiera di me. Ammetto che in questo momento tremendo lo studio mi ha aiutato tantissimo – continua – mi ha aperto la mente e mi ha fatto capire tante cose. I libri hanno anche avuto potere terapeutico, aiutandomi a ritrovare un’autostima che forse mi mancava”, ha raccontato. Continua a leggere dopo la foto















Dopo aver parlato del suo esame di maturità, Manuela Villa ha rivolto un pensiero a sua madre: “Spero sia orgogliosa di me per il mio traguardo di oggi. Si sarà sicuramente fatta un sacco di risate. Se fosse stata viva, mi avrebbe preso in giro per questa mia decisione, intendo nel senso buono dell’espressione, ovviamente. Lei mi ha sempre incoraggiato in tutto”. Un pensiero affettuoso per la madre che è stata un esempio per la Villa. Continua a leggere dopo la foto















Durante la stessa puntata de La Vita in diretta Lorella Cuaccarini si è infuriata con un suo ospite. Si stava di fatto parlando di femminicidio e l’avvocato che era stato chiamato come ospite, ha iniziato a raccontare dettagli raccapriccianti di un fatto terribile. La Cuccarini non ha gradito quell’abuso di dettagli assolutamente non adatti alla fascia oraria de La Vita in diretta. Così sia lei che il suo collega Alberto Matano hanno fermato l’avvocato che è stato costretto a scusarsi. Continua a leggere dopo la foto

















Proprio negli stessi giorni è anche arrivata la conferma che Lorella Cuccarini non condurrà La Vita in diretta nella prossima stagione. Se ne parlava già da un po’ ma ormai è ufficiale. Non è ancora chiaro il perché di questa decisione né se la Cuccarini verrà sostituita da qualche collega o se Alberto Matano resterà da solo al timone del programma. Per saperne di più, bisogna aspettare settembre.

“Il male peggiore”. Anna Falchi lacrime in diretta a ‘La Vita in diretta’: Lorella Cuccarini si commuove