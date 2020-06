La cantante e star del Clive James Show Margarita Pracatan è morta a 89 anni a New York. L’artista, famosa dalla metà degli anni ’90 grazie allo show in onda sul canale ITV, è morta martedì per insufficienza cardiaca a Manhattan. La notizia è stata confermata dalla figlia Maria Gorshin a Sky News.

“Mia mamma era una forza della natura”, ha detto Gorshin. “Aveva una forza vitale così elettrizzante. Penso che chiunque l’abbia incontrata senta la sua perdita come un grande buco nell’anima. Era assolutamente innamorata della vita e di tutto ciò che la riguardava. Era appassionata di musica e di tutte le cose belle ed eccitanti. Ha celebrato ogni singolo giorno della sua vita”, ha detto la donna ricordando la madre. Conosciuta per i suoi abiti sgargianti e le copertine di successi classici di Frank Sinatra ed Elvis Presley, Margarita Pracatan è stata ricordata con affetto da migliaia di persone sui social media. (Continua a leggere dopo la foto)















L’emittente Matthew Sweet ha twittato: “Mi dispiace per la morte di Margarita Pracatan, star dei social media, prima dell’esistenza dei social media. L’abbiamo messa in diretta su @ BBCRadio3 una volta, con la sua esibizione al Clive James. Nel 2017 l’ho vista dal vivo a Catford e fu felice di scoprire che consideravamo la sua arte una vera ricchezza”. “Con il cuore pesante devo scrivere questo messaggio. La mia cara amica #MargaritaPracatan è morta questa mattina e siamo tutti totalmente devastati. Margarita due settimane fa aveva compiuto 89 anni e sembrava favolosa nella foto che aveva pubblicato. Love you baby”, ha twittato un’amica della cantante. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sono molto triste nel sapere della scomparsa di Margarita Pracatan, una cantante amante del divertimento che amava la fama e trasudava gioia quando si esibiva al Clive James Show. Adesso canterete entrambi in cielo. Riposa in pace”, ha scritto un fan su Twitter. Nata a Cuba nel 1931 da un’insegnante di scuola e un leader sindacale, Margarita Pracatan aveva sette fratelli. La famiglia fuggì a New York City quando i rivoluzionari comunisti conquistarono il paese negli anni ’50. Ha iniziato a cantare nelle discoteche mentre lavorava in un negozio di biancheria da uomo durante il giorno per sbarcare il lunario. (Continua a leggere dopo la foto)

















In seguito è stata scoperta da James, che l’ha portata nel suo show, ed è stato proprio grazie al conduttore che Margarita è arrivata al grande successo. Nella sua carriera ha cantato insieme ad artisti del calibro di Boy George, Liza Manelli e Frank Sinatra. Nel 2019 Margarita aveva preso parte al programma ‘Real Housewives di New York’ ed era un’attivista per i diritti degli omosessuali.

Lo ricordavate così? Dimenticate tutto: Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, è cresciuto