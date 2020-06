Da giorni circolano le voci sull’addio di Roberta Morise a I Fatti Vostri e ora sembrano trovare conferma nelle parole della bella showgirl calabrese che per la seconda stagione consecutiva ha affiancato il padrone di casa Giancarlo Magalli. Pare proprio che la Morise non verrà confermata per la terza volta lasciando dunque vacante il posto per la conduzione del contenitore mattutino di Rai2.

Chi prenderà il suo posto? Il toto nome già impazza e secondo il sito Tv Blog nella lista di possibili sue sostitute spunta Samantha Togni, volto amatissimo di Ballando con le Stelle che non ha mai nascosto il desiderio di prendere parte a un nuovo progetto televisivo. Ma in lizza ci sarebbe anche Veronica Maya: entrambe sono "stimate dal direttore di Rai Due Ludovico Di Meo" e si parla anche di Stefania Orlando e Elisa Slivestrin.















"Questo programma – ha spiegato la Morise a Vero Tv – ha rappresentato per me una scuola di televisione. Io sono notoriamente pigra, perciò è stato come andare in palestra, allenarsi con costanza tutti i giorni e godere dei risultati ottenuti. Una trasmissione quotidiana ti dà il privilegio di entrare tutti i giorni nelle case degli italiani". E ha poi speso belle parole per Giancarlo Magalli.















"Lui e Michele Guardì sono due autorità in ambito televisivo – ha aggiunto – Hanno scritto alcune delle pagine più importanti della storia della nostra televisione. Accanto a loro mi sono sempre sentita come un'alunna fortunata e desiderosa di imparare sempre di più". Stima che sembra ampiamente ricambiata dal conduttore che però è stato a sua volta travolto da brutte voci. Visti i suoi trascorsi con Adriana Volpe, tanti hanno pensato che l'addio della Morise fosse dipeso da lui.



















Niente di più falso, come spiegato dal diretto interessato oltre che dalle dichiarazioni più che lusinghiere della bella Roberta. Su Facebook Magalli si è sfogato scagliandosi contro un sito che riporta la notizia dell’addio della collega: “È uno degli pseudo siti giornalistici acchiappaclic più bugiardi e ingannatori. Sapendo della mia amicizia con Roberta Morise e del mio dispiacere per la sua sostituzione a ‘I Fatti Vostri’ il prossimo anno, sostituzione che – sottolinea – non ho certo voluto io, riporta la notizia titolando: ‘Magalli colpisce ancora’ insinuando che sarebbe una mia decisione. Bugiardi e infami”.

