Massimo Giletti lascia La7? Se ne parla da un po’. Eppure queste voci sono state smentite dai fatti: nonostante ciò che si dicesse in giro, abbiamo sempre visto Giletti a La7. Ma il conduttore ha anche fatto sapere di essere tentato dalla Rai: non disdegna l’idea di tornarci… Quindi se ne va? No. Giletti non lascia La7, lo ha confermato Urbano Cairo durante un’intervista al programma radiofonico Un giorno da pecora.

Cairo non ha detto molto di più e non ha parlato dei palinsesti della prossima stagione che sono in lavorazione, ha solo confessato che ci saranno alcune novità, non sul fronte della politica ma sul resto. "Stiamo lavorando ad alcune novità", ha detto Cairo che ha anche sottolineato la presenza di Massimo Giletti per la prossima stagione. Un bel colpo per La7. Già perché, dopo il successo dell'ultima edizione di Non è l'Arena, Massimo Giletti pare sia stato corteggiato da Rai e quindi non era scontato che restasse a La7.















"Non è stata una scelta semplice. Dopo tanti anni in Rai, avere la possibilità di tornare e decidere di non farlo… è servito molto tempo per pensarci" aveva detto Massimo Giletti in un'intervista al Corriere della Sera la scorsa estate. E aveva aggiunto: "Chi ha subìto quello che ho subìto; è passato attraverso un'amarezza profonda, ha bisogno di tempo per andare oltre. La mia scelta è di credere in Cairo: ormai punto sui rapporti personali e il nostro è profondo".















Fu proprio il rapporto profondo con Cairo a fargli dire di no alla Rai. E quindi Massimo Giletti resta uno dei conduttori di punta del programma. E che ne sarà invece di Myrta Merlino? Anche lei è una conduttrice molto amata e in tanti si chiedono quale sarà il suo destino. La Merlino, finita nel ciclone per la presunta sospensione di un servizio delle Iene, ha ottenuto buoni risultati con il suo programma. Ma Cairo non si è sbilanciato sul suo conto.

















Ha ribadito che ci saranno delle novità riguardo i palinsesti ma che non saranno necessariamente svelate a luglio. Quando ne sapremo di più? A quanto pare c’è ancora da attendere… Intanto di sicuro sappiamo che Massimo Giletti sarà a La7 e che le novità saranno tante. Speriamo di saperne di più quanto prima…

