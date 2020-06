Da 318 a 100 chili. La trasformazione choc di Chad: come è diventato il protagonista di ‘Vite al limite’

Chad Dean è stato uno dei protagonisti del programma in onda su Real Time, “Vite al limite”. Quando si è rivolto al programma aveva 26 anni, viveva a Hagerstown in Maryland e pesava 318 chili. Nell’aprile del 2016, Dean viveva confinato sul suo divano ed è stato costretto a raccogliere i controlli di disabilità dopo che la sua carriera di autotrasportatore si è fermata quando, a causa delle sue dimensioni, non riusciva più a stare su una 18 ruote.

Alla disperata ricerca di aiuto, la moglie di Chad, Ayesha, ha deciso di registrare un video registrato un video del marito da inviare alla trasmissione in onda su TLC, My 600-Lb Life (in italiano "Vite al limite"), per aiutarlo a perdere peso. I produttori hanno risposto alla lettera della donna spiegandole di voler aiutare Dean a perdere peso. Arrivato in Texas, Dean è stato visitato dal dottor Nowzaradan eha iniziato il percorso.















Ogni giorno il dottor Now si trova di fronte a grandi sfide, per riuscire ad aiutare i suoi pazienti tutti affetti da gravi obesità e controversi rapporti con il cibo che spesso iniziano a causa di vite sregolate, infanzie difficili e abusi. Per il dottor Now è una vera gioia aiutare queste persone che ormai da anni vivono in un limbo fatto di alimentazione sbagliata, depressione e sedentarietà. Tra i grandi 'successi' di 'Vite al limite' c'è proprio Chad Dean.















Grazie alla dieta e alla grande forza di volontà, l'uomo è riuscito a perdere peso e tornare a una vita normale. Arrivato in clinica, Chad pesa 318 chili, ma si mostra subito molto determinato a rivoluzionare la sua vita, impegnandosi e seguendo alla lettera le indicazioni del dottore per dimagrire. Nei primi 12 mesi de programma l'uomo riesce a perdere 118 chili, arrivando così a pesarne 200.

















Ma non è finita qui. Perché Chad ha deciso di proseguire la dieta anche finite le registrazioni del programma e oggi, dopo un intervento di rimozione della pelle in eccesso, è arrivato a pesare 100 chili. Oggi Chad è tornato a fare il camionista, lavoro che aveva dovuto lasciare per via del peso, e ha scritto un libro per raccontare la sua storia.

