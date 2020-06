Una notizia che non lascerà indifferenti i tanti fan di Alessia Marcuzzi. Per la conduttrice pronta una nuova sfida. A rilanciare l’indiscrezione è Dagospia che scrive come l’edizione nip di Temptation Island non solo si terrà ma sarà guidato proprio dalla bionda Alessia Marcuzzi.

Una bella soddisfazione dopo che nelle settimane scorse Alessia Marcuzzi era stata al centro del gossip. Alcuni spifferi della cronaca rosa hanno raccontato di una forte crisi matrimoniale tra lei e Paolo Calabresi Marconi. Qualcuno aveva persino assicurato che il rapporto fosse finito su un binario morto. Invece la coppia si è mostrata in pubblico e sui social, unita e affiatata. Nessuna rottura all'orizzonte a dispetto di chi dava la coppia già finita.















Tornando a Temptation Island, probabilmente andrà in onda onda a settembre o a ottobre e sarà capitanata proprio dalla conduttrice romana. Quindi un rimescolamento di carte rispetto allo scorso anno quando fu Filippo Bisciglia a orchestrare i Nip, mentre Alessia si 'prese cura' dei vip. Eh sì, perché il compagno di Pamela Camassa, a breve, più precisamente il 2 luglio, sarà al timone della versione dei famosi (a onor del vero è stata organizzata un'edizione mista di vip e nip per quest'estate).



















Dunque Maria De Filippi, che si 'cela' dietro al bollente reality estivo (lo produce la sua azienda, la Fascino), dopo aver visto scompaginati i piani 'classici' dall'emergenza sanitaria, ha optato per uno 'scambio di ruoli', invertendo Bisciglia e Alessia Marcuzzi. Chissà se sarà l'ennesimo colpo di genio della sempre acuta e attenta moglie di Costanzo.



















Si corre a Temptation Island Vip o ‘mix’, come preferite. La data di messa in onda della prima puntata era prevista per il 7 luglio. A quanto pare, però, i lavori e le registrazioni sono già a buon punto tanto che, notizia recente, si è scelto di far decollare il reality con anticipo, ossia il 2 luglio. Bisciglia ha dato delle anticipazioni, promettendo molte dinamiche curiose e movimentate. Nello specifico ha parlato di Antonella Elia, in gioco con il fidanzato Pietro Delle Piane. Il conduttore ha detto che vedremo una Elia diversa rispetto a quella del Grande Fratello Vip 4, in quanto in questo caso il ‘nemico’ è lontano, dall’altra parte del villaggio, e non nella stessa stanza.

