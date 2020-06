Vladimir Luxuria, sorpresa di compleanno in diretta tv. L’emozione è troppo forte e si commuove

Oggi, 24 giugno, è una giornata molto importante per Vladimir Luxuria. Infatti ha raggiunto la soglia dei 55 anni e il suo amico Pierluigi Diaco l’ha voluta avere come ospite nella sua trasmissione ‘Io e Te’. Qui si sono verificati dei momenti davvero emozionanti, anche e soprattutto grazie alla famiglia della donna. Diaco ha detto pubblicamente che Vladimir è da considerare una delle persone più belle e generose che lui abbia mai conosciuto nell’arco della sua vita e quindi le ha fatto una sorpresa.

In video sono apparsi i suoi adorati genitori, che hanno inviato un messaggio ricco di complimenti e affetto. Luxuria è venuta alla luce quando sua madre era appena diventata maggiorenne, mentre il suo papà aveva 20 anni. Non è stato facile portare avanti la gravidanza e crescerla, visto che la sua nascita non era in programma, ma loro hanno voluto fare un enorme sacrificio. Nel filmato si sono fatti vedere non soltanto i suoi genitori, ma anche l'importante figura della sorella Laura.



























Vladimir Luxuria non ha retto all'emozione e si è commossa, quando ha ascoltato le seguenti frasi: "Buon compleanno, stamane ho ricordato il 24 giugno quando mi misero tra le braccia un fagottino, ero spaventata perché non sapevo come allattarti, come crescerti e adesso vedendoti quella che sei penso di essere riuscita in pieno. Auguri dal profondo del cuore, ti voglio bene, un bacione". Lei non ha potuto che restare soddisfatta da quelle parole cariche di amore.























La donna ha dichiarato: "Abbiamo vissuto anche momenti di distanza per la mia identità sessuale, ma oggi sono orgogliosa di sentire queste parole". Sempre al suo fianco la sorella. A proposito di quest'ultima, Vladimir ha aggiunto: "Con mia sorella Laura ho sempre avuto un rapporto di fortissima solidarietà, ci siamo aiutate a vicenda e questo soprattutto è famiglia, aiutarci e ascoltarci". Ed ecco poi per finire un regalo anche per il conduttore televisivo, rimasto a bocca aperta.

Infatti, è stata mostrata un’immagine che li ritrae insieme quando erano veramente giovani. Pierluigi Diaco è sembrato a dir poco imbarazzato e vorrebbe poter cancellare quella parte del suo passato, mentre lei preferisce ricordarsi tutto e non rinnega nulla. Nonostante dunque le tantissime difficoltà incontrate in vita, Luxuria è adesso felicissima di tutto ciò che le sta intorno.

