Puntata intensa l’ultima di ‘Io e Te’, il programma in onda su Rai1 condotto da Pierluigi Diaco, che ha anche festeggiato il suo compleanno. Intanto il presentatore ha litigato in diretta con Jo Squillo, ospite del suo salotto tv per raccontare la sua vita. La cantante, dj ed esperta di moda ha fatto il suo ingresso in studio con una torta vegana, regalo per il compleanno appena passato di Diaco.

Poi ha parlato della sua decisione di diventare vegana, ma il padrone di casa l'ha subito bloccata: "Rispetto il tuo pensiero, ma non lo condivido. Non sopporto i vegani che fanno la lezioncina sul mangiare", ha detto il conduttore visibilmente irritato dal gesto della sua ospite. Ma non è finita qui perché l'intervista alla mitica Jo è proseguita con diversi intoppi.



























E ancora una volta Pierluigi Diaco non si è trattenuto rispondendo a tono. Mentre Jo Squillo parlava delle sue dirette Instagram durante il lockdown ha recitato alcuni degli slogan simbolo dei suoi show social ma lui non ha apprezzato la sua velocità nel parlare: "Datte una calmata", l'ha rimproverato lasciando lei e gli spettatori in totale imbarazzo.















Durante l'intervista il pubblico di Twitter ha criticato e non poco le uscite di Pierluigi Diaco, giudicato troppo severo con i suoi ospiti e dunque subissato di critiche. Come detto, sempre nella stessa puntata il conduttore del salotto di Rai 1 ha festeggiato il suo compleanno in diretta e a sorpresa la regia ha mandato in onda alcuni videomessaggi per lui registrati da diversi amici vip.











Mara Venier, Maurizio Costanzo, Fabio Concato, Rita Pavone, Maria Sole Tognazzi e Alex Britti, tra gli altri, hanno voluto fargli gli auguri. E di fronte al video di Tognazzi e Britti, Diaco non ha retto ed è finito in lacrime: “Lei è la mia migliore amica e lui un pezzo di cuore”, ha detto. Poi si è allontanato dal centro studio per bere e, commosso, chiesto a Katia Ricciarelli di lanciare lei la rubrica sugli amori over: “Katia conduci per un attimo tu…”.

