“Presa per i fondelli…”. Al Bano e Romina Power, è Pupo a svelare un dettaglio pesante sulla coppia: “Lo dico”

Pupo, ormai è ufficiale. Come opinionista ha decisamente funzionato. Apprezzatissimo dal pubblico italiano, Pupo non sta più nella pelle e non aspetta altro che cominciare la sua avventura anche per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo nome è stato confermato così come il suo successo. L’opinionista ha rilasciato anche interessanti dichiarazioni su chi vorrebbe vedere come inquilino della casa più spiata d’Italia.

La proposta di Pupo verrà presa in considerazione? Sarebbe davvero molto interessante vedere Romina Power come concorrente del reality show più seguito d'Italia. Ebbene si, il buon opinionista sembra avere un 'debole' per la concorrente papabile, lo ha affermato durante in'intervista rilasciata per il settimanale Chi. Sicuramente anche il pubblico italiano andrebbe ad apprezzare alcuni aspetti caratteriali della cantante da sempre in coppia con Al Bano Carrisi.



























"Mi piacerebbe vederla in confessionale così da poterla finalmente studiare", ha affermato Pupo, per po aggiungere un punto di vista anche sul rapporto con il cantante di Cellino San Marco: "La loro presa per i fondelli nei nostri confronti fa parte dello spettacolo. Ma credo di non tradire Al Bano se dico che ha sofferto così tanto quando Romina lo abbandonò che, nel momento in cui ha superato quel dolore, ha messo la parola fine alla storia".















Nessun raggiro per il pubblico affezionatissimo alla coppia della "Felicità"; infatti sempre secondo quanto affermato da Pupo, per i due sarebbe impossibile spegnere la fiamma, o almeno quella che da anni ormai sembra bruciare alta sulla fiaccola del successo e dell'affiatamento professionale e artistico: "Fanno quello che la gente vorrebbero che facessero, vanno incontro all'esigenza del loro pubblico".









Di recente, lo stesso Al Bano Carrisi ha ammesso di vivere un momento di crisi, come molti artisti e cantanti che vedono un settore, quello musicale, decisamente indebolito in seguito all’emergenza sanitaria. Lo ha ammesso, “non temo la povertà”, ma sicuramente occorrerà avere a portata di mano un ‘piano b’ in grado di salvare molti artisti da questo ‘blocco’, che non si sta rivelando solo economico.

