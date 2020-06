Michael Falzon, prolifico attore di tv e teatro è morto di cancro all’età di 48 anni. Il decesso dell’artista è avvenuto la notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno 2020. martedì notte ed è sopravvissuto a sua moglie, la violinista di formazione classica Jane Cho. A Michael, protagonista in Hedwig, Angry Inch e We Will Rock You, l’anno scorso gli era stata diagnosticata una forma rara e aggressiva di cancro.

L’attore teatrale stava documentando il suo trattamento del cancro sui social media, ma ha smesso di postare aggiornamenti circa una settimana fa, quando le sue condizioni si sono aggravate. Il pubblicista delle arti dello spettacolo Ian Phipps ha dato la notizia della scomparsa sui social sui social media. La notizia ha iniziato a rimbalzare questa mattina lasciando la famiglia, gli amici, i colleghi e i fan nel profondo dolore. (Continua a leggere dopo la foto)



























“Grande Michael Falzon. Hai combattuto valorosamente fino all’ultimo, amico mio”, ha scritto Ian Philipps su Twitter ricordando l’attore scomparso. E ancora: “Il tuo sorriso raggiante, l’enorme talento e l’incredibile positività ci mancheranno tantissimo. A me, agli amici, ai familiari e ai fan. Siamo persone migliori dopo averti conosciuto. Un abbraccio a Jane e alla tua famiglia”. (Continua a leggere dopo la foto)















L’attrice teatrale musicale britannica Jenna Lee-James ha condiviso su Instagram una foto scattata insieme a Michael e ha scritto: “Sono senza parole. Non solo un incredibile interprete e uomo d’affari, ma eri anche un’anima bellissima. Hai combattuto così duramente e sono così felice di averti abbracciato durante i miei viaggi l’anno scorso a Sydney”, ha concluso l’attrice. (Continua a leggere dopo la foto)









“Stasera invio tanto amore a Jane e tutta la famiglia Falzon. C’è un’altra stella nel cielo stanotte. Fino a quando canteremo di nuovo insieme”, ha scritto ancora. Il mezzosoprano operistico australiano Jacqueline Dark ha twittato: “Buon viaggio carissimo Michael. Hai portato gioia e luce nel mondo e ci mancherai oltre le parole. Tutto il mio profondo amore per Jane e la sua famiglia”. L’attore lascia la moglie, la violinista Jane Cho.

