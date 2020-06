Filippo Bisciglia, la notizia bomba per il conduttore di ‘Temptation Island’ rimbalza veloce

Tra qualche giorno lo vedremo all’opera con ‘Temptation Island’, ma per Filippo Bisciglia il suo futuro potrebbe riservare una clamorosa sorpresa. Dopo che terminerà l’esperienza estiva con il reality show, potrà essere completamente libero da ogni impegno a partire da settembre. E in quel mese avrà inizio un altro importante reality su Canale 5, che secondo indiscrezioni potrebbe farlo diventare protagonista. Una notizia che sta rimbalzando con forza in queste ultimissime ore.

Stiamo parlando del 'Grande Fratello Vip', che sarà nuovamente condotto da Alfonso Signorini. Al momento sono tantissimi i rumors in merito a questo programma, ma nessun nome è stato ancora ufficializzato. Stando a quanto riferisce 'NuovoTv', ci sarebbe un grandissimo corteggiamento da parte degli autori affinché possano convincerlo ad accettare l'allettante proposta. Non sarebbe per lui la prima volta nel varcare la porta della Casa più spiata d'Italia.



























Quattordici anni fa prese infatti parte alla sesta edizione classica del 'Grande Fratello', all'epoca presentato dalla conduttrice Alessia Marcuzzi. Ed ottenne anche un ottimo secondo posto, alle spalle del vincitore Augusto De Megni. Ma sono davvero tantissimi i nomi che stanno uscendo fuori in questi giorni. Il settimanale 'NuovoTv' ha anche lanciato un'altra bomba: Gabriel Garko. E si parla pure del fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah.























Chi sembra ormai sicura è Elisabetta Gregoraci, mentre è da smentire l'ipotesi Alessandra Mussolini. Quest'ultima pare che comunque sia stata un obiettivo anche del 'GF Vip', ma a prevalere è stata la corte di Milly Carlucci, che l'avrà a 'Ballando con le stelle'. Da non escludere nemmeno le presenze di Flavia Vento, Cristina Buccino e Patrizia De Blanck. Le prossime settimane saranno sicuramente quelle decisive per cercare di conoscere i primi nomi ufficiali.

Nei giorni scorsi, Filippo Bisciglia ha deciso di proporre ai suoi follower di Instagram uno scatto del 2018, ma che è diventato più attuale che mai. Parliamo di un suo selfie con la scritta ‘Temptation Island’ che campeggia alle sue spalle. Nella didascalia a corredo dell’istantanea ha scritto: “Questa foto è di due anni fa, ma non potevo non metterla. Testimonia il fatto che ormai stiamo per partire”. Un annuncio in grande stile del conduttore Mediaset, pronto a gettarsi in questa nuova avventura.

