Temptation Island, svelate altre due coppie: ecco chi sono

Importante novità per ‘Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia anticiperà i tempi e comincerà prima del previsto. In un primo momento si era parlato del 7 luglio come data da segnare sul calendario, poi si è deciso di virare sul 2 luglio.

Il programma cult dell’estate, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, e condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia scalda i motori: la troupe e il cast da giorni sono sbarcati in Sardegna nel villaggio dell’Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula. Come detto, la messa in onda, in anticipo rispetto ai rumors dei giorni scorsi, è prevista da giovedì 2 luglio alle 21,25 su Canale 5. I milioni di telespettatori che sono già in trepidante attesa per vedere all’opera i protagonisti del programma. Quindi mancano appena 10 giorni prima della messa in onda. (Continua a leggere dopo la foto)



























Bisogna ricordare che ‘Temptation Island’ non è in diretta, infatti proseguono le registrazioni che sarebbero già giunte a buon punto. Ed è per questo che Mediaset è pronta a trasmettere le puntate in anticipo. Intanto, piano piano stanno uscendo i nomi di coloro che parteciperanno alla trasmissione televisiva. Sono stati confermati Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, così come Antonella Elia e Pietro Delle Piane. (Continua a leggere dopo la foto)















Non ci saranno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, come confermato dalla stessa produzione. Ieri, dalle pagine ufficiali del programma di Canale 5 sono stati pubblicati i video di presentazione delle coppie: ci saranno anche Valeria e Ciavy, una coppia di persone non famose. “Lui vuole la sua libertà però nel frattempo mi priva della mia”, ha detto Valeria nel filmato su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)









La seconda coppia ‘nip’ confermata sono Annamaria e Antonio. “Io voglio capire se Antonio è la persona adatta a me…” Annamaria e Antonio sono un’altra delle coppie che parteciperà alla nuova edizione di #TemptationIsland, in onda da giovedì 2 luglio su Canale 5″, si legge sulla pagina ufficiale del reality.

George, Charlotte e Louis di nuovo in pubblico dopo mesi. Tutti pazzi per i look dei principini: il prezzo