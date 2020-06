Clarissa Marchese è diventata mamma a 26 anni lo scorso 12 marzo della sua piccola Arya, avuta dal marito Federico Gregorucci, sposato nel 2019 e conosciuto – lo ricordiamo per dovere di cronaca – negli studi televisivi di Uomini e Donne, dove lei ha svolto il ruolo di affascinante e strepitosa tronista.

Ma quando è nata la loro primogenita, i due non hanno potuto contare, come è normale e bello che sia, sull’aiuto delle rispettive famiglie, alle quali sono legatissimi, poiché eravamo ancora in pieno lockdown e non ci si poteva spostare facilmente. Ricordiamo infatti che i neo genitori vivono a Miami, una scelta dovuta al fatto che Gregorucci lavora nel prestigioso Juventus Academy. Continua dopo la foto



























A tal proposito la ex tronista ha dichiarato al settimanale Mio: “Ho l’aiuto di Fede per tutto. Mi aiuta dopo che mia figlia ha mangiato e le fa fare il ruttino. Poi le facciamo il bagnetto insieme tutte le sere. E’ molto presente e di questo gli sono molto grata”. Ma ora a far parlare di lei non sono alcune sue dichiarazioni, parecchio dolci, per il marito e la figlia, bensì un suo scatto Social. Continua dopo la foto















Sempre molto presente e attiva anche sui social, poco fa l’ex Miss Italia ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo scatto, un selfie che ha voluto farsi mentre era accanto alla culla di sua figlia. “Ormai questa è la mia postazione selfie”, scrive Clarissa nella didascalia della sua immagine, sottolineando il fatto che tutte le sue energie sono rivolte alla piccola Arya. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Primo bagnetto in piscina 💦🌈 #momanddaughter Un post condiviso da Clarissa Marchese (@clarissamarchese) in data: 16 Giu 2020 alle ore 10:54 PDT



Nella foto Clarissa Marchese indossa un abito viola a tubino, che mette in risalto tutta la sua figura. Inevitabile notare un particolare dettaglio, che in tanti hanno sottolineato nei commenti. Come si legge nei commenti, tutti hanno notato l’incredibile forma di Clarissa, che a pochissimi mesi dal parto ha già una linea perfetta ed è più bella che mai. “Non ho preso neanche tantissimi chili, circa 14. Il mio corpo non si è stravolto tantissimo, a parte la pancia. Sono uscita dall’ospedale che pesavo quasi 10 chili in meno. I quattro che avevo in più li ho persi praticamente subito, tornando al mio peso forma. Tornando alla gravidanza, ho mantenuto un’alimentazione corretta e un corpo allenato. Ho sempre rispettato il mio corpo: sapevo che avrei potuto ritrovare le mie forme subito, e così è stato!”

Ti potrebbe interessare: Coronavirus, focolaio in un’altra regione del Sud: dichiarata la zona rossa