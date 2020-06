Attimi di silenzio e di imbarazzo a ItaliaSì, dopo la gaffe di Elena Santarelli con l’ospite. Tutto lo studio di Marco Liorni è rimasto attonito per qualche secondo quando la bella Elena, che è sempre in puntata insieme a Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi e Manuel Bortuzzo, si è rivolta al ballerino Raimondo Todaro.

Quest’ultimo ha da poco ammesso la crisi coniugale con Francesca Tocca: l’annuncio è arrivato poche settimane fa sulla sua pagina Instagram ma la notizia che i due ballerini professionisti vivessero separati era cominciata a circolare già a metà marzo insieme a voci insistenti di un’infatuazione di lei per l’allievo e collega della scuola televisiva di Amici Valentin Dumitru. Voci che si sono rincorse per giorni, fino all’ammissione finale fatta da Raimondo a mezzo Instagram. (Continua dopo la foto)



























“Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti – rivelava Todaro – L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Ma insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione”. (Continua dopo la foto)















E in conclusione: “Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto”. Ma evidentemente questa rottura tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca non è arrivata all’orecchio della Santarelli che in una delle ultime puntate di ItaliaSì è caduta in una gaffe a dir poco imbarazzante sull’argomento, (Continua dopo foto e post)









Attimi di imbarazzo durante Italia Sì. Gelo in studio per le parole della Santarelli a Raimondo Todaro: “Ami molto la tua famiglia” pic.twitter.com/Rn8LGrd5N7 — Caffè fou fou (@CaffeFou) June 22, 2020



Todaro parlava delle figlia ed Elena Santarelli si è rivolta così al ballerino di Ballando con le Stelle: “Sei diventato papà giovanissimo, a 26 anni, come ti sei trovato tra pannolini e pappe? Poi sei un papà molto presente, lo vedo anche dai social network, adori la tua famiglia, la tua bambina, parole di affetto per tutti insomma”. A quel punto silenzio in studio e l’ospite, dopo alcuni istanti, ha risposto cercando di spostare l’attenzione sulla bambina: “Sì, mia figlia è tutta la mia vita”.

Ida Platano ‘smascherata’: la prova che è finita con Riccardo Guarnieri è sotto gli occhi di tutti