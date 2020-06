“Il Collegio ”, il docu-reality divenuto un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti. Dopo l’exploit di ascolti e di consensi della critica delle prime tre stagioni, ambientate nel 1960, 1961 e 1968, il programma – esperimento televisivo e sociale di successo realizzato in collaborazione con Magnolia – Banijay Group, è tornato in onda lo scorso anno catapultando i ragazzi negli anni Ottanta.

Tantissima è la voglia del pubblico di scoprire cosa accadrà e chi saranno i protagonisti che quest'anno prenderanno parte alla trasmissione. Il casting del Collegio 5 sono ufficialmente iniziati e gli autori sono alla ricerca dei alunni che studieranno per prendere la licenza media. Ancora sconosciuto il nome del conduttore e della voce narrante della trasmissione. Nelle prime tre edizioni la voce è stata di Giancarlo Magalli, mentre dalla quarta il commento è di Eric Alexander e Simona Ventura.



























Per attirare ancor più il pubblico giovanile, Rai Due ha deciso di

realizzare "Il Collegio Off", condotto da Valentina Varisco (in arte Valeficent) e Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e l'ex calciatore Stefano Bettarini. Si tratta di uno spin-off de Il collegio 4 che avrà una vita esclusivamente online, tra Instagram e Youtube. E proprio qui scatta il super gossip, perché tra i due conduttori è scattata la scintilla.















Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da "Giornalettismo": "Sul set è scattato l'amore che i due custodiscono gelosamente, anche se poco tempo fa si sono goduti un weekend d'amore in Versilia pensando di passare inosservati tra coccole e carezze. In bocca al lupo alla giovane coppia. Come rivela Giornalettismo, mamma Simona Ventura ha già conosciuto la danzata di suo figlio. Prossimo passo la convivenza?". Valeficent è una influencer abbastanza conosciuta sui social e nota per le sue lotte a favore della liberalizzazione da cannabis.









Valentina Varisco è infatti una antiproibizionista, che al suo lavoro da social media manager affianca l’attivismo per la cannabis puntando alla normalizzazione e alla legalizzazione. Valentina è originaria di Vimercate, vive Bernareggio, in provincia di Monza, ed è un personaggio molto noto grazie alla sua presenza incisiva sui vari social più affermati, da Facebook a Instagram.

