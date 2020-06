La prova del cuoco non si ferma e non si fermano neppure le gaffe di Claudio Lippi. Il presentatore, che a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 ha vissuto il suo periodo d’oro, è stato protagonista di una svista di cui si sono accorti tutti. Una dimenticanza, meglio, che ha fatto saltare in piedi tutti a cominciare da Elisa Isoardi. Nel dettaglio, dopo Lorena Bianchetti ospite nei giorni scorsi, nella puntata di oggi, lunedì 22 giugno, de La prova del cuoco, è stato Natalia Cattelani.

Elisa Isoardi, dopo aver annunciato la cuoca, ha passato la parola a Claudio Lippi che, seduto a pochi passi dalla cucina, ha aggiunto: “La dolcezza della donna, di Natalia Cattelani, poi si riversa nella dolcezza di quello che che prepara. Tra l’altro poi oggi credo che tu abbia preso spunto dal libro che hai scritto”. Continua dopo la foto

























Un libro di ricette. Ma è a questo punto che Claudio Lippi ha fatto una gaffe, perché, anche se era vero che la Cattelani aveva preso spunto dal suo libro, il conduttore non ne ricordava il titolo: “Non ricordo, e te ne chiedo scusa, il titolo”. Insomma una gaffe bella e buona che ha strappato sorrisi e risate. Claudio Lippi, da parte sua, per niente imbarazzato. D’altronde l’estate è ormai giunta e il caldo, si sa, può giocare brutti scherzi. Continua dopo la foto















Durante la sua ricetta, le polpette di mamma Grazia, Lorena Bianchetti, ospite della puntata di oggi de La prova del cuoco, ha parlato anche d’amore, del suo per il marito Bernardo De Luca, e ha spiegato a Elisa Isoardi che quello vero è anche una questione di tempi giusti. Elisa Isoardi, invece, in questo periodo non vuol sentir parlare di tempi, e a Lorena Bianchetti ha fatto sapere. Continua dopo la foto











“Io ho raggiunto la pace dei sensi con Claudio Lippi, con zio Claudio, qua al lavoro. Da quando lavoro con te son tranquilla, non cerco altro”. Mentre Lorena Bianchetti cucinava, la conduttrice le faceva delle domande. Dalla riposta a una di queste è stata messa in difficoltà Elisa Isoardi. Tutto è filato liscio, invece, più tardi, quando Claudio Lippi ha seguito da vicino la ricetta di Natalia Cattelani. Il conduttore, ammirato dal suo lavoro, a un certo punto ha esclamato: “Sei straordinaria, te lo posso garantire”.

Ti potrebbe interessare: “Il primo giorno è come l’ultimo”. Lamberto Sposini torna a parlare: la dedica è per una persona più che speciale