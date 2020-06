Quattro giorni fa la sua canzone più bella, Silvia Provvedi ha dato alla luce la piccola Nicole. Una gravidanza e una nascita che l’hanno profondamente cambiata. Di questi momenti delicati e pieni di gioia Silvia Provvedi sta informando i suoi fan sui social ai quali però confida anche un particolare sul parto che non è andato come avrebbe dovuto.

La cantante de Le Donatella ha spiegato che durante la venuta alla luce della neonata c’è stato un imprevisto e si è dovuti ricorrere a un’operazione, vale a dire a un taglio cesareo che non era assolutamente previsto. Per questo Silvia oggi parla di “ripresa” da un intervento. Al di là della complicazione, che non ha comunque avuto effetti negativi né sulla sua salute né su quella della piccola, si è detta felice e piena di gioia, ringraziando in particolar modo il suo ginecologo di fiducia che le è stato parecchio vicino nei giorni scorsi. Continua dopo la foto

























“La bimba è un angioletto, ho il cuore pieno di gioia”, ha esordito la cantante, con un largo sorriso. Dopodiché è passata a spiegare i dettagli del parto. “Malgrado non fosse programmato si è dovuti intervenire con un cesareo”, ha narrato aggiungendo che ora si sta “riprendendo” e che la “ferita sta guarendo bene”. Continua dopo la foto















“Alla fine è stata un’operazione, ma tutto procede per il meglio”, ha precisato. Silvia Provvedi è il ritratto della felicità, grazie anche alla vicinanza della famiglia e del lavoro svolto dai medici. “Mi sono sentita molto a mio agio, grazie allo staff dell’ospedale e grazie soprattutto al mio ginecologo”, ha dichiarato. Adesso è il momento di recuperare le forze e di godersi il primo frutto d’amore. In effetti ha già cominciato ad assaporare l’amore materno: “Sono in un limbo bellissimo, ti senti invincibile.. mi godo questi attimi pazzeschi”. Continua dopo la foto

















La neonata Nicole è frutto della relazione che unisce da diverso tempo Silvia all’imprenditore Giorgio. La coppia ha dodici anni di differenza (lei 27 anni, lui 39) ed ha iniziato a frequentarsi dopo una conoscenza avvenuta a Ibiza, isola iberica in cui abita il fratello de Le Donatella. Ricordiamo che Giorgio altri non è che il famoso mister x che si firmava Malefix quando Silvia Provvedi partecipò al Grande Fratello Vip.

Ti potrebbe interessare: “Sono fuori da questa storia!”. Bianca Guaccero dice basta, lo sfogo in diretta fa piombare il silenzio in studio