Domenica 21 giugno è andata in onda l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, è stata l’ultima della stagione. A differenza delle altre settimane, l’ultima puntata è stata molto seguita e ha avuto un ottimo riscontro di pubblico. Barbara D’Urso si è presentata in studio con un guanto per coprire l’ustione di secondo grado che si è provocata: non è stata certo fermata da quell’inconveniente ed è andata in onda comunque. Una puntata ricca di ospiti, polemiche e tutte le cose che siamo abituati a vedere in tv.

Ma quello di Barbara D'Urso è stato solo un arrivederci al 13 settembre: "Ripartiremo, come era stato già deciso" ha detto la conduttrice sul finale smentendo i gossip che la vorrebbero fuori dai suoi programmi nella prossima stagione televisiva. Il 13 settembre torneranno sia Live Non è la D'Urso che Domenica Live mentre Pomeriggio 5 torna già il 7 settembre. D'obbligo i ringraziamenti.

























"Il mio direttore generale, che è Mauro Crippa, Andrea Delogu e soprattutto il mio editore, Pier Silvio Berlusconi" ha detto Barbara D'Urso al momento dei saluti finali. E ha aggiunto: "Soprattutto loro, assieme ad altri, hanno voluto fortemente e amato fortemente Live – Non è la D'Urso". Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibilità dell'assenza di Barbara D'Urso da vari programmi tv nella prossima stagione. Ma le sue parole fanno pensare ad altro.















Però il gossip vola. E si fa sempre più insistentemente il nome di Alfonso Signorini che, dopo la fortunata edizione del Grande Fratello Vip, sembra pronto per condurre anche il Grande Fratello Nip che di solito è condotto da Barbara D'Urso. Il nome della conduttrice è stato al centro delle polemiche negli ultimi mesi soprattutto dopo la preghiera recitata in diretta con Matteo Salvini. Un gesto che non è piaciuto.











Il pubblico l’ha fortemente criticata per quel gesto e lei ha cercato in ogni modo di difendersi. Ma ormai la frittata era fatta. Le voci del suo addio sono state inoltre alimentate dagli ascolti non proprio soddisfacenti delle sue trasmissioni che in genere sono molto seguite. Ma le sue parole fanno pensare che quelle sono state messe in giro siano solo indiscrezioni.

