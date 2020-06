Gigi Marzullo, la decisione è presa e spiazza tutti. Cosa sta succedendo nei corridoi della Rai

Il celebre conduttore televisivo Gigi Marzullo starebbe per raggiungere la fine della sua vita professionale. Nella sua carriera è stato grande protagonista alla Rai, dove si è fatto conoscere in particolar modo per un suo modo decisamente inedito di condurre le varie trasmissioni tv. Ma adesso è tempo di riposo e, secondo quanto anticipato da ‘TvBlog’, a breve dovrebbe dire addio al suo amato lavoro. I suoi momenti di grandissimo successo sono pronti a diventare ormai un amarcord.

Infatti, stando a quanto riferito, Marzullo sarà un pensionato a partire dal 31 luglio. Il suo spazio dunque si ridurrà sensibilmente oppure potrebbe non esserci proprio più. Attualmente è vice direttore e capo struttura di Rai 1 per quanto concerne i programmi che trattano di aspetti culturali. Ovviamente, a causa della pensione, non potrà più svolgere questo compito. In molti si chiedono comunque quale sarà l'effettivo futuro del presentatore tanto apprezzato da milioni di italiani.

























La sua trasmissione più famosa è evidentemente 'Sottovoce', in onda la notte su Rai 1. Si è inoltre contraddistinto per la conduzione di altri programmi importanti sul cinema, sul teatro e inerenti i libri. 'TvBlog', nell'annunciare la notizia del suo imminente pensionamento, ha quindi scritto: "Questi suoi programmi potrebbero sparire dal palinsesto della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Marzullo starebbe tentando di convincere la Rai a fargli un contratto di consulenza esterna".























Ci sarebbe però un problema da tenere in considerazione. L'amministratore delegato di viale Mazzini, Fabrizio Salini, ha dato indicazioni affinché siano ridotti sempre più i contratti di consulenza esterna. Quindi, c'è il serio rischio che Gigi Marzullo resti senza nessuna trasmissione. Occorrerà comunque attendere l'inizio di luglio per capire quali saranno le scelte prese dai vertici della tv pubblica italiana. L'uomo resta con il fiato sospeso in attesa di comprendere il suo futuro.

Marzullo, classe 1953, è originario di Avellino. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato colpito da una terribile notizia nel marzo del 2003. Suo fratello Enzo Maria, giornalista e critico d’arte laureato in Lettere all’università di Salerno, fu trovato privo di vita nella casa materna di Roma, all’età di 42 anni. Dal 2019 è anche inviato su Rai 2 di ‘Che tempo che farà’.

