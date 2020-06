Finalmente una buona notizia per Barbara D’Urso. La seconda stagione di “Live – Non è la D’Urso” chiude con ottimi risultati. Barbara D’Urso, durante l’ultima puntata del programma, indossava un guanto di pizzo per coprire l’ustione di secondo grado che ha riportato. Ma neanche quello l’ha fermata e la D’Urso è riuscita a stracciare la concorrenza. Live Non è la D’Urso, infatti, ha ottenuto quasi lo stesso risultato della fiction di Rai1, “Non dirlo al mio capo”.

A guardare il programma di Barbara D'Urso sono stati 2.018.000 spettatori pari al 13.1% di share mentre per la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale c'erano 2.067.000 spettatori pari al 13% di share. Visto che nelle scorse settimane i risultati ottenuti dal programma di Barbara D'Urso era stato molto deludenti, stavolta sarà contenta degli spettatori che hanno seguito il suo show. Ma cosa è successo sulle altre reti?

























Su Rai2: "Hawaii Five-o" è stato visto da 1.334.000 spettatori netti per il 6.1% di share mentre "NCIS – New Orleans" ha avuto 1.192.000 spettatori netti per il 5.7% di share. Il terzo capitolo della saga "Una notte da leoni", andato in onda su Italia 1, ha raccolto 1.186.000 spettatori con il 5.7% di share. Rai3 ha proposto "Oltre la Notte" visto da 1.122.000 spettatori per uno share del 5.2%.















Su Rete4 "Il Miglio Verde" tratto dal romanzo di Stephen King, è stato visto da 1.032.000 spettatori con il 6.6% di share. La7 ha proposto al suo pubblico "Non è l'Arena – Best", cioè il meglio dell'ultima edizione del programma di Massimo Giletti. Il programma è stato seguito da 836.000 spettatori che equivalgono al 4.8% di share. Su tv8 è andata in onda la prima puntata di "Gomorra – La Serie", seguita da 421.000 spettatori per il 2%.









Sul Nove, un’altra puntata di “Little Big Italiy” ha ottenuto 535.000 spettatori netti per il 2.4% di share. Durante l’ultima puntata di Live, Giovanni Ciacci ha attaccato Elena Morali, in collegamento da Zanzibar, dopo il matrimonio con Luigi Favoloso. Ciacci sostiene che il matrimonio sia tutto un teatrino per finire in tv. Se ne sono viste delle belle.

Live, perché Barbara D’Urso indossava un guanto di pizzo durante la diretta