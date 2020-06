“Succederà stasera”. Barbara D’Urso, ‘live’ chiude col botto: la tensione è già altissima

Ultimo appuntamento di stagione per ‘Live’ il programma della domenica sera guidato da Barbara D’Urso. Per la conduttrice un anno particolarmente inteso in cui, nonostante tutto, è arrivata quotidianamente nelle case degli italiani con un successo in termini di ascolti tali che, nei giorni scorsi, Mediaset ha preso una decisione che ha fatto piacere a molti.

La corazzata che fa capo alla famiglia Berlusconi ha infatti confermato tre programma di Barbara D'Urso. Intanto, come detto, stasera chiude la seconda edizione di Live Non è la D'Urso, il talk condotto dalla stakanovista Barbara D'Urso. Tra gli ospiti di Barbara D'Urso anche Lory Del Santo che svelerà l'identità del padre del figlio Loren, morto suicida a soli 19 anni per anedonia. Poco, quasi nulla, si sa sull'uomo che chiarì sin dal principio che di quel bambino non si sarebbe mai preso cura.

























La scorsa settimana a Live Non è la D'Urso Lory Del Santo aveva raccontato un particolare inedito sul figlio Loren, svelando che il giovane aveva un fratello, nato dallo stesso padre e da Madonna, la quale tentò di organizzare un incontro cui Loren ha sempre rifiutato. Da Barbara D'Urso Lory Del Santo, come recita il promo nelle ultime ore in onda su Canale 5, farà rivelazioni molto importanti.















Ritorna a Live Non è la D'Urso Asia Argento a distanza di una settimana, occasione nella quale replicò all'ex compagno Morgan sostenendo di non averlo mai picchiato. Questa volta l'attrice non sarà coinvolta in nessuna replica o in una intervista faccia a faccia con Barbara D'Urso, ma sfiderà le cinque sfere insieme alla sorella Fiore e il padre Dario.













Ritornerà dopo 7 giorni dalla sua ospitata anche Alessandra Mussolini a Live Non è la D'Urso insieme alla madre. Di recente aveva raccontato di aver comprato e ricevuto a casa dei mobili acquistati da una grande catena di negozi di Roma e di aver trovato all'interno del pacco pesanti insulti. Ci sarà spazio anche per Luigi Favoloso ed Elena Morali? Come svelano le anticipazioni del 21 giugno, tra gli ospiti di Live Non è la D'Urso ci sarà anche Giorgia Meloni, probabilmente per un confronto con le sfere.

