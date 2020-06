Idolo delle teenager degli anni 80 John Taylo, ex bassista e cofondatore dei Duran Duran ha compiuto il 20 giungo 60 anni. Il viso non è più quello del ragazzo icona di una generazione ma l’uomo che è oggi ha mantenuto immutato fascino e bellezza. Sguardo vivo, ancora riesce a sedurre con il suo basso e tutto il resto. ha rivelato su Facebook di essere risultato positivo al coronavirus ed è attualmente in via di guarigione.

A Taylor è stato diagnosticato il Covid-19 tre settimane fa, si è messo in auto quarantena, seguendo il protocollo medico. "Forse sono e particolarmente robusto – mi piace pensare di esserlo – oppure ho avuto la fortuna di avere solo una forma lieve di coronavirus, ma dopo una settimana circa di una sorta di turbo-influenza, ne sono uscito sentendomi bene", ha raccontato John Taylor. "Anche se devo ammettere che non mi dispiaceva la quarantena, perché mi ha dato la possibilità di riprendermi davvero".

























Ha poi spiegato il motivo per cui ha voluto raccontare la sua esperienza. "Lo faccio per rispondere alla grande paura generata dalla pandemia, paura giustificata e il mio cuore è vicino a chi ha affrontato dolorose perdite, ma voglio far sapere che non è sempre letale, possiamo battere, e lo faremo, questa cosa".















Ha concluso, John Taylor, con una nota positiva, dicendo ai fan: "Non vedo l'ora di tornare di nuovo sul palco". Nigel John Taylor cresce a Hollywood, nella periferia di Birmingham, Inghilterra. Indossa gli occhiali sin da piccolo, a causa di una grave miopia, si appassiona dei film di James Bond e dei giochi di guerra Wargame. Durante i primi anni dell'adolescenza comincia ad appassionarsi di musica e i Roxy Music diventano la sua band preferita.











Così inizia a suonare il pianoforte da autodidatta e successivamente la chitarra. La sua prima band si chiama Shock Treatment. Nel 1978 forma — assieme al tastierista nonché compagno di liceo Nick Rhodes — la prima versione dei Duran Duran, con Stephen Duffy come voce. John Taylor diventa il bassista della band dopo aver scoperto il ritmo funky degli Chic. Nel gruppo vi sono anche Roger Taylor alla batteria ed Andy Taylor alla chitarra- Dopo poco tempo Stephen Duffy lascia il progetto Duran Duran e tenta una sfortunata carriera solista. Taylor trova un nuovo cantante nel 1980, Simon Le Bon.

