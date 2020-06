Sesso in diretta tra i due ex volti noti di Uomini e Donne: è subito scandalo

Ivan Gonzalez e Oriana, notte accesissima sotto le telecamere. Probabilmente avrebbero dovuto fare più attenzione perchè il momento molto intimo tra Iva e Oriana è stato visto da tutti. Non si sono trattenuti i due protagonisti della notte di passione, e come si accennava la scena è avvenuta nel programma di Telecinco La casa fuerte. Ivan gioca in casa.

Temptation Island Vip, Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip hanno permesso a Ivan di lasciarsi conoscere e apprezzare anche dal pubblico italiano. Ma adesso è tempo di giocare in casa e infatti, dopo la rottura della relazione con Sonia Pattarino, conosciuta nello studio del dating show di Maria De Filippi, Ivan decide di comparire nei reality locali spagnoli. (Continua a leggere dopo la foto).

























Ma le telecamere sono sempre accese e le regole del gioco le stesse. Eppure, in dolce compagnia di Oriana Marzoli, con cui Ivan ha in comune la partecipazione al trono di Uomini e Donne, l’atmosfera si contamina di passione e di sensualità e i due finiscono per abbandonarsi a un flirt molto intimo sotto gli occhi delle telecamere. Il video diventa virale. (Continua a leggere dopo la foto).















E dire che evidentemente i due hanno trovato subito il modo più giusto per fare la pace, visto che di recente la stessa Oriana aveva detto a chiare lettere: “Non voglio vederti più nella vita”. Una storia che ha sempre oscillato tra alti e bassi. Ivan e Oriana hanno sempre lasciato aperti molti dubbi sulla loro compatibilità, ma le chiacchiere stanno a zero se a rispondere è sempre un sentimento che sembra non poter essere respinto in alcun modo. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









E le voci girano veloci anche sulla presunta gravidanza della Marzoli, che ha di recente confessato la possibilità di dare alla luce un figlio di Ivan. E l’ex tronista non sembra essere disturbato dall’idea: “Non mi rifiuterei. È una brava persona, potremmo avere un figlio molto bello insieme. Vedremo come usciremo da qui”. Forse tra i due non è mai stato “il solito sesso”, citando un celebre brano. Ma si sa anche che la passione senza amore finisce sempre per consumarsi in poco tempo.

“Elettra!”. Top dieci, il gesto da censura della Lamborghini: “In Rai non si fa!”