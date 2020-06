“Elettra!”. Top dieci, il gesto da censura della Lamborghini: “In Rai non si fa!”

Sempre al top Elettra Lamborghini che secondo tanti ha ‘esagerato’ nello studio Rai di Carlo Conti. La sua foto è presente naturalmente sul profilo Instagram. L’ereditiera era infatti ospite a Top Dieci, il programma del venerdì sera su Rai 1 condotto da Carlo Conti. E poco prima della diretta, la Lamborghini ha rinnovato l’appuntamento con i suoi fan, pubblicando una foto che la ritraeva insieme a Mara Maionchi, con mascherina, e a Diletta Leotta, altrettanto ospiti in studio: “Le veline o le tre dell’Ave Maria? Ci vediamo stasera”, scriveva Elettra.

Ma attenzione alla foto: fasciata in uno strizzatissimo vestitino color carne, infatti, con le mani "reggeva" il prosperoso seno (il quale, ovviamente, non aveva bisogno di alcun supporto). Elettra Lamborghini incontenibile, in tutti i sensi. La seconda puntata di 'Top Dieci', il programma condotto da Carlo Conti, è andata benissimo. Uno dei protagonisti maggiori è stato Nino Frassica, che ha preso parte alla compagine dei 'Siciliani' assieme a Cristiano Malgioglio e Diletta Leotta. Dall'altra parte i 'Talentuosi' con Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Gigi D'Alessio.

























Non c'è stata ovviamente la presenza del pubblico in studio e anche i concorrenti devono attenersi a scrupolose regole per l'emergenza sanitaria. I saluti vanno effettuati con il gomito anziché con le mani e le distanze di sicurezza vanno mantenute in ogni momento. Ma qualcosa non stava andando nel verso giusto e il padrone di casa ha dovuto richiamare gli sfidanti all'ordine.















In particolare, è stata la bellissima giornalista sportiva Diletta a 'violare' le regole. Infatti, ha deciso di avvicinarsi eccessivamente al compagno di squadra, Conti se n'è accorto e per evitare qualsiasi problema l'ha 'rimproverata', anche se non con nervosismo. Carlo si è quindi rivolto alla donna affermando: "Non si può!". Tra coloro che hanno messo in campo la maggior simpatia l'ineguagliabile Malgioglio.











Ma in più occasioni il presentatore tv è stato costretto ad intervenire per far ritornare alla normalità la situazione. Anche perché spesso e volentieri i vari concorrenti parlavano uno sopra l’altro, non facendo comprendere bene il discorso. Ma nel complesso il programma piace davvero tanto a milioni di italiani, che lo seguono con costanza.

