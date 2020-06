Carlo Conti, le voci giravano già da tempo ma ora è ufficiale. Le sue parole rattristano

Se ne parlava già da diverso tempo, ma adesso Carlo Conti ha preso una decisione definitiva e ufficiale sul suo futuro professionale. In un precedente articolo vi abbiamo parlato del caos a ‘Top Dieci’, il suo programma andato in onda ieri, venerdì 19 giugno, visto che ha dovuto riprendere i concorrenti e in particolare Diletta Leotta: “Non si può!”, le ha detto. La giornalista sportiva si stava avvicinando troppo ad un compagno di squadra, ‘violando’ così le regole in vigore per il male di oggi.

Ma tornando all'argomento attuale, lui ha deciso di non condurre mai più trasmissioni quotidiane come successo con 'L'Eredità'. A confermarlo è stato lo stesso presentatore durante un'intervista su Rai 3 a 'TvTalk'. A fargli intraprendere questa strada è anche stata la tremenda notizia della prematura scomparsa dell'amico e collega Fabrizio Frizzi. Infatti, preferisce adesso dedicarsi maggiormente ai suoi affetti più cari. Tanto il tempo offerto dunque alla sua amata famiglia.

























Conti ha quindi dichiarato: "Ho fatto una scelta precisa di rallentare, quello che è capitato a Frizzi mi ha fatto pensare molto. Lì significa cenare con le famiglie, essere di casa, ma ho preferito prendere un'altra strada". Nessun passo indietro all'orizzonte, la decisione è ormai presa. A proposito di 'Top Dieci' invece, è riuscito a collezionare oltre il 19% di share, ottenendo un risultato strabiliante. I vertici della televisione pubblica italiana non possono che ritenersi soddisfatti.























Ha poi fatto anche una confessione inaspettata. 'Chi vuol essere milionario?' è stato il programma che avrebbe voluto presentare durante la sua vita professionale. Infatti, ha affermato: "Quello è stato una rivoluzione". Quel tipo di trasmissione è stato molto innovativo e inevitabilmente è riuscito ad avere un seguito molto importante. Da parte sua i più sinceri complimenti al collega Gerry Scotti, che ha fatto le fortune. Un gesto di grande sportività da parte di Conti.

A ‘Top Dieci’ Malgioglio e Frassica hanno fatto ridere non poco il pubblico da casa. Nel complesso il programma piace davvero tanto a milioni di italiani, che lo seguono con costanza ed entusiasmo. Anche se in qualche occasione di troppo il presentatore tv è stato costretto ad intervenire per far ritornare alla normalità la situazione. Spesso e volentieri i vari concorrenti parlavano uno sopra l’altro.

