“È tutto vero”. Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la notizia corre veloce: ormai è ufficiale

Antonella Elia è stata il personaggio più controverso del Grande Fratello Vip 4. Il suo carattere difficile è emerso a più riprese nella Casa, tanto che la donna ha litigato con quasi tutti durante gioco, tranne che con pochissimi con i quali è riuscita a stabilire un rapporto pacifico. La showgirl non ha mai nascosto di essere una persona complicata da gestire e non si è mai tirata indietro alle critiche.

Dopo la fine del reality show, la Elia ha trascorso quarantena insieme a Pietro Delle Piane, che già si era fatto conoscere dal pubblico italiano durante le sue incursioni focose all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La storia della coppia procede a gonfie vele: "Sposare Pietro? Sarebbe un sogno ma prima dobbiamo superare la quarantena insieme: è la nostra prima convivenza", aveva ammesso Antonella Elia durante la quarantena.

























"Dopo tre mesi ho bisogno di essere corteggiata nuovamente. Ma ci siamo chiariti su tutto, mi fido di lui e gli credo. Di tutto il resto non mi importa", aveva specificato Antonella Elia, che quindi vuole continuare la sua relazione con il fidanzato, nonostante all'interno della Casa avesse avuto molti dubbi in merito. Degli ex concorrenti, l'unica con la quale pare si sia sentita una vota uscita dalla Casa è stata Adriana Volpe.















La conduttrice ha avuto un rapporto altalenante con la showgirl nel corso del gioco ma tra loro è sempre sembrato ci fosse stima e rispetto reciproco: "Sono felice di aver trovato un'amica". Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Antonella Elia torna protagonista di un programma televisivo: Temptation Island Vip.









In queste ore l’account ufficiale del reality show delle tentazioni ha pubblicato il video dell’intervista della coppia. Antonella Elia e Pietro Dalle Piane è la prima coppia ufficiale del programma condotto da Filippi Bisciglia.

