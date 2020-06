“Periodo complicatissimo…”. Flavio Insinna, la confessione in diretta tv sorprende: cosa è successo

Nell’anteprima di oggi, giovedì 18 giugno, de ‘L’Eredità’, il conduttore Flavio Insinna ha immediatamente fatto una precisazione importante: “Non è un’anteprima di tempo fa”. Questa sua uscita è stata necessaria per fare chiarezza sul messaggio che ha deciso di condividere con tutti coloro che lo seguono su Rai 1. Questo messaggio è infatti giunto durante le festività di Pasqua, ma in quel periodo tutto era fermo a causa del lockdown dovuto alla grave emergenza sanitaria.

Ma, nonostante sia trascorso un bel po' di tempo, ha voluto proporlo ugualmente: "Abbiamo passato un periodo di Pasqua complicatissimo, tutti insieme, cercando di essere uniti anche se a distanza". Poi si è reso protagonista di un'altra dichiarazione che avrà reso felici i telespettatori da casa: "Per me è festa quando lo decidete voi". Quindi, non si è trattato di una cosa vecchia riproposta, ma di una nota ricevuta a quei tempi che non aveva mai potuto mandare in onda.

























Poi ha concluso questo siparietto con una battuta esilarante: "A giugno può essere Pasqua a L'Eredità". Inoltre, si avvicina sempre di più l'appuntamento anche con 'Affari tuoi', anche se la sua posizione pare sembra sia sempre più in bilico. Visti invece gli straordinari ascolti che riesce sempre ad ottenere, non ci sono assolutamente problemi per quanto riguarda il game show pre-serale. Continuerà a presentarlo molto probabilmente ancora per moltissimo tempo.