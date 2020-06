Un momento davvero toccante a ‘La vita in Diretta’. Protagonista la bellissima attrice Anna Falchi. Parole che arrivano in un momento molto di passaggio del programma che, tra una settimana, abbandonerà le vesti autunno invernali per vestire quelle estive. Proprio oggi è stata annunciata infatti la coppia che dal 29 giugno terrà il timone del programma. Se la posizione di Lorella Cuccarini è incerta, quella di Alberto Matano sembra blindata.

Tornando alla puntata di oggi, Anna Falchi ha parlato della nuova trasmissione C'è tempo per… che condurrà su Rai1 alle 10 del mattino in coppia con Beppe Convertini. Poi Anna Falchi ha parlato della sua storia d'amore con Andrea Ruggieri: "Sono nove anni che stiamo insieme, è il mio record. Noi però continuiamo a vivere in case separate e per questo ci sono ancora le farfalle nello stomaco e il mistero".

























Poi Lorella Cuccarini chiede all'attrice se ci sia un lato negativo nel vivere separati e lei commossa risponde così: "Forse per lui la solitudine. Durante il lockdown, per correttezza, abbiamo deciso di stare separati. Lui al telefono mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto 'Il virus peggiore è la solitudine'". Lorella Cuccarini chiede allora ad Anna Falchi come abbiamo passato lei la sua quarantena con la figlia Alissa: "In due è diverso, ci siamo inventate di tutto, abbiamo fatto anche lo yoga insieme. È una bambina unica".















La puntata de 'La Vita in diretta di oggi, giovedì 18 giugno, è iniziata non nel migliore dei modi a causa di un imprevisto che ovviamente nessuno si aspettava. Il suono del programma Rai è arrivato un po' in ritardo con le immagini rispetto a quanto hanno ascoltato da casa e anche dallo studio stesso. Allora è subito intervenuta sulla questione Lorella Cuccarini, che non ha nascosto i suoi timori. C'è stato il rischio che potesse essere andato qualcosa storto, ma poi il tutto è rientrato.











La conduttrice televisiva ha quindi dichiarato ai telespettatori: “Per un attimo eravamo preoccupati, perché sentivamo la musica ma non ci vedevamo in onda”. Queste parole sono state accolte con un sorriso sulle labbra dal collega Alberto Matano. L’inconveniente ha avuto una brevissima durata, parliamo davvero di pochi secondi, e poi il programma è proseguito senza intoppi. In seguito, è stata subito data la linea all’inviata Raffaella Longobardi che si trovava a Positano.

