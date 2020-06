Uomini e Donne si è da poco concluso. Da una settimana è calato il sipario sull’edizione più strana di sempre. Per colpa del covid che ha stravolto regole, comportamenti e modo di fare intrattenimento. Per colpa anche dei protagonisti che mai come in questa edizione sono stati al centro di litigi. Se il trono classico ha subito un arresto nel gradimento a tenere banco è quello over.

Ma non c’è solo il caso legato a Sirius e Gemma Galgani, con una storia lasciata a metà e che forse rivedremo in autunno. Ma anche quella tra Pamela Barretta e Enzo Capo su cui ora interviene l’ex Temptation Island Cristina Incorvaia che, con il suo carattere deciso e con il fatto che dice sempre e subito ciò che pensa, si è fatta conoscere per quello che è. Continua dopo la foto

























Come le stesse fotografie e video pubblicati sul profilo Instagram suggeriscono, Cristina Incorvaia è oggi una delle migliori amiche della dama del Trono Over Pamela Barretta la quale ha una relazione turbolenta con Enzo Capo. E’ su questa che l’Incorvaia si è espressa dichiarando: “Della storia con Enzo penso ciò che è sulla base di quel che conosco, ho letto, ho visto e ho ascoltato: è un amore malato che per quanto mi riguarda chiuderei”. Continua dopo la foto















Cristina Incorvaia ha visto naufragare la sua relazione con David Scarantino, conosciuto a Uomini e Donne, dopo la partecipazione a Temptation Island e sta vedendo naufragare, allo stesso modo, anche la relazione tra la sua amica Pamela Barretta ed Enzo Capo. E’ stata lei stessa a raccontarci dei dettagli e dei retroscena sui due e sul cattivo stato d’animo della donna quando ha partecipato al dating show: “Pamela nell’ultimo periodo in cui partecipava a Uomini e Donne era distrutta, mi sono ritrovata a parlare con una donna molto sofferente e delusa, che cercava conforto e aiuto”. Continua dopo la foto

















Una donna certamente in molti aspetti sicura di sé, l’affascinante Cristina Incorvaia (che si è espressa su Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate), che sogna un amore come si deve. La sua schiettezza appare anche in questa intervista dove si è raccontata a cuore aperto: “Il mio sogno nel cassetto è sempre stato crearmi una famiglia” ha confessato una delle persone più care a Pamela Barretta che ha continuato: “Oggi sono totalmente single ma non mi mancano corteggiamenti e attenzioni varie. Il mio uomo ideale è un uomo che conosce il rispetto, con valori veri e dimostrabili nella concretezza non dichiarati“

