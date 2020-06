Il Collegio 5, cambia tutto: la rivoluzione del programma Rai arriva dopo il Coronavirus

“Il Collegio ”, il docu-reality divenuto un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti. Dopo l’exploit di ascolti e di consensi della critica delle prime tre stagioni, ambientate nel 1960, 1961 e 1968, il programma – esperimento televisivo e sociale di successo realizzato in collaborazione con Magnolia – Banijay Group, è tornato in onda lo scorso anno catapultando i ragazzi negli anni Ottanta.

Tantissima è la voglia del pubblico di scoprire cosa accadrà e chi saranno i protagonisti che quest'anno prenderanno parte alla trasmissione. Il casting del Collegio 5 sono ufficialmente iniziati e gli autori sono alla ricerca dei alunni che studieranno per prendere la licenza media. Ancora sconosciuto il nome del conduttore e della voce narrante della trasmissione. Nelle prime tre edizioni la voce è stata di Giancarlo Magalli, mentre dalla quarta il commento è di Eric Alexander e Simona Ventura.

























Anche in questa edizione, al termine del percorso, i ragazzi saranno chiamati come sempre a sostenere l'esame per l'ottenimento della licenza media di fronte alla commissione costituita dai loro professori. Il giudizio finale, oltre a tener conto dell'esito dell'esame, comprenderà anche i voti ottenuti durante il corso di studi e la condotta generale tenuta dallo studente durante tutta la permanenza in collegio.















In esclusiva, Il Secolo XIX ha annunciato che le riprese della prossima edizione del programma si effettueranno a Roma, invece che a Bergamo, come da tradizione. La scelta, come fa notare il sito, potrebbe essere stata presa in considerazione della delicata situazione lombarda, a causa dell'emergenza sanitaria.









Nel frattempo i casting del programma continuano. Ecco la nota ufficiale per inviare la propria candidatura: “Hai un figlio/a adolescente che ha bisogno di nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, per passare più tempo con i suoi coetanei, fare pace con l’autorità e, soprattutto, per risolvere il rapporto troppo stretto con il suo telefono cellulare? Se ha dai 14 anni compiuti ai 17 anni compiuti al massimo da 6 mesi, puoi iscriverlo alle selezioni per Il Collegio 5. Insegnare è la tua missione? Rispetto delle regole e disciplina sono indispensabili all’interno della tua classe? Il Collegio 5 cerca insegnanti di storia e geografia, inglese, musica, informatica, canto ed educazione motoria. E anche un bidello”.

