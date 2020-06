Da poche settimane è stata confermata la nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci in programma la scorsa primavera e poi rimandato per colpa dell’emergenza sanitaria. Un programma che si annuncia carico di novità. Intanto, a scaldare il palcoscenico della pista più calda d’Italia ecco che ci pensa una della concorrenti: Barbara Bouchet.

In queste ultime ore ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha spiegato come si sta preparando per affrontare al meglio questa nuova sfida. In questa circostanza la mamma di Alessandro Borghese ha spiegato di non poter seguire con il computer le lezioni del suo ballerino in quanto è davvero molto poco tecnologica. Per tale ragione ha detto che l'insegnante e ballerino di Ballando con le stelle le manda di volta in volta i video sul cellulare, ma questo pare non bastare. Difatti la donna ha poi raccontato al settimanale diretto da Umberto Brindani un piccolo segreto che finora non ha mai rivelato.

























"Mi incontro segretamente con il mio ballerino, mi dà ripetizioni, stiamo recuperando il tempo perduto…Ora temo solo l'età…" Ovviamente il giornalista del settimanale Oggi ha poi colto la palla al balzo per domandare a Barbara Bouchet chi è il ballerino con cui si esibirà a Ballando con le stelle 2020. Ma a quel punto la donna si è trincerata dietro a un fragoroso silenzio, limitandosi a dire che questo annuncio lo farà Milly Carlucci a tempo debito.















"Non posso dire chi sarà il mio ballerino, lo annuncerà Milly quando saremo pronti a partire…" Sul finire di questa intervista rilasciata al settimanale Oggi, Barbara Bouchet, che è stata recentemente ospite a La vita in diretta, ha poi ammesso di aver rifiutato qualsiasi tipo di proposta legata a una sua eventuale partecipazione all'Isola dei Famosi e al GF Vip. Il motivo? E' stata proprio la stessa Barbara Bouchet a rivelarlo al settimanale Oggi.











“Mi ci vede a L’Isola dei Famosi? Mi ci vede tra bacarozzi e signorine che passerebbero sul mio cadavere pur di strappare un’inquadratura? Mi ci vede al Grande Fratello dove ti fanno in mille pezzi per scovare una debolezza e un dispiacere?”. Barbara Bouchet: ieri regina incontrastata dei sexy movie all’italiana, attrice biondissima e dalla bellezza disarmante, oggi signora elegante e di classe, il cui fascino ha resistito intatta ai segni del tempo. Nata in Cecoslovacchia, ma di origine tedesca, nonostante il nome d’arte ‘francesizzante’, Barbara Bouchet è cresciuta negli Stati Uniti e ha fatto fortuna in Italia. All’anagrafe Barbel Gutscher, negli anni si è affermata come attrice ma anche come imprenditrice. Ed è stata soprannominata anche la ‘Jane Fonda italiana’ per aver contribuito a lanciare, negli anni Ottanta, aerobica e fitness.

