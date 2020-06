La puntata de ‘La Vita in diretta di oggi, giovedì 18 giugno, è iniziata non nel migliore dei modi a causa di un imprevisto che ovviamente nessuno si aspettava. Il suono del programma Rai è arrivato un po’ in ritardo con le immagini rispetto a quanto hanno ascoltato da casa e anche dallo studio stesso. Allora è subito intervenuta sulla questione Lorella Cuccarini, che non ha nascosto i suoi timori. C’è stato il rischio che potesse essere andato qualcosa storto, ma poi il tutto è rientrato.

La conduttrice televisiva ha quindi dichiarato ai telespettatori: "Per un attimo eravamo preoccupati, perché sentivamo la musica ma non ci vedevamo in onda". Queste parole sono state accolte con un sorriso sulle labbra dal collega Alberto Matano. L'inconveniente ha avuto una brevissima durata, parliamo davvero di pochi secondi, e poi il programma è proseguito senza intoppi. In seguito, è stata subito data la linea all'inviata Raffaella Longobardi che si trovava a Positano.

























Intervenendo dal paradisiaco posto che si affaccia sulla costiera amalfitana, l'inviata si è soffermata sulla ripresa dopo il lockdown causato dall'emergenza sanitaria ed ha affermato: "La costiera amalfitana con Positano in testa cerca di ripartire com'era abituata, alla grande. Purtroppo gli stranieri stanno tardando". Commentando le frasi della giornalista, la Cuccarini si è appoggiata a Matano ed ha manifestato tutti i suoi buoni propositi per il futuro: "C'è grande speranza".























Nella puntata del 17 giugno c'è stato un divertente siparietto tra i due conduttori. Da alcuni mesi a questa parte, i due sono costretti a dare l'arrivederci ai telespettatori rispettando la distanza minima di un metro. Ma stavolta il conduttore non ha resistito: si è fatto coraggio e con passi brevi e lenti si è diretto verso sinistra fino a raggiungere la collega, praticamente fin quasi a toccarle la spalla. Ma a quel punto Lorella lo ha ripreso e richiamato all'ordine: "Non si può!".

La Cuccarini gli ha quindi ricordato che ancora non si possono ancora accorciare le distanze e Matano, col tono di voce stridulo tipico dei bambini che fanno un capriccio, si è lamentato, ma sempre scherzando sia chiaro: “E dai! Un metro però è troppo, dai Lory. Mettiamoci al centro vicini”. E lei, dopo aver riso della situazione: “Dobbiamo dare l’esempio. Spostati!”, gli ha detto. A conferma che c’è un ottimo rapporto tra di loro.

