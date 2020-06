Dopo settimane di chiacchiere, gossip, indiscrezioni e voci di corridoio ecco che arriva la voce ufficiale. Arriva dai vertici aziendali che hanno deciso di sciogliere ogni riserva sulla conduzione della prossima stagione de ‘La vita in diretta estate’, pronta a partire il prossimo 29 giugno. A guidare l’edizione 2020 saranno due volti conosciuti della tv.

Andrea Delogu e Marcello Masi. È stata la stessa Delogu ad annunciarlo sul suo account Twitter dove, a dir la verità, già qualche tempo fa aveva lasciato presagire che certi pettegolezzi erano più che fondati. Andrea – speaker radiofonica, presentatrice e scrittrice – sarà al timone del programma dal prossimo lunedì 29 giugno (La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini termina venerdì 26 giugno). La 38enne si è detta felicissima di questa opportunità, decisamente prestigiosa dopo una lunga carriera fatta di tanti sacrifici e piccoli, grandi, passi. Continua dopo la foto

























“Sono felicissima di dirvi che insieme a Marcello Masi condurremo La vita in diretta Estate dal 29 giugno. Grazie Stefano Coletta (direttore di Rai Uno, ndr) per la scelta scellerata e grazie anche a tutti i critici tv che hanno accolto con entusiasmo questa mia opportunità, non me l’aspettavo”, ha scritto Andrea Delogu su Twitter. Continua dopo la foto















Il nome della presentatrice è infatti piaciuto subito agli amanti della televisione, contenti di questa importante occasione per la Delogu. Classe 1982, Andrea è una conduttrice e scrittrice. Negli ultimi anni, tra i tanti impegni, ha condotto Indietro tutta! 30 e lode e Dance Dance Dance. Dal 2016 è sposata con l’attore Francesco Montanari, noto per la parte del Libanese in Romanzo Criminale-La Serie. Continua dopo la foto











Nato a Roma nel 1959, Marcello Masi vanta una collaborazione con la Rai fin dal 1987, per poi approdare al Tg2 nel 1994, all’epoca diretto da Clemente Mimun. La competenza e la professionalità porteranno Masi a ricoprire il ruolo di direttore dello stesso telegiornale, e questo è avvenuto nel 2011. Sotto la sua conduzione, la Vita in diretta pensata per la stagione estiva potrebbe andare incontro ai gusti del pubblico italiano, in attesa di rivedere Matano.

Ti potrebbe interessare: Enrico Nigiotti indagato. Guai giudiziari per il cantautore toscano: cosa è successo