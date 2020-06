Una notizia che i fan aspettavano da tempo. Silvia Provvedi è diventata finalmente mamma. La ‘Donatella’, ha dato alla luce la prima figlia Nicole. A dare l’annuncio, probabilmente la sorella Giulia tramite il profilo Instagram che la coppia gestisce insieme.

Inutile dire come, all'improvviso, si sia scatenato un fiume di messaggi e di complimenti per Silvia, diventata popolare con la gemella Giulia grazie alla partecipazione a X Factor. Nello scatto in bianco e nero viene mostrata la manina della neonata che stringe forte il dito della mamma. Silvia Provvedinon ha esitato a definirlo "il giorno più bello della sua vita", felice per questa nuova svolta inaspettata e assolutamente magica. Alla bambina è stato dato il nome di Nicole, come ha anticipato qualche settimana fa la neo mamma in un'intervista concessa al settimanale Chi.

























La piccola Nicole è frutto del grande amore che lega da diverso tempo Silvia Provvedi all'imprenditore Giorgio. Lei 27 anni, lui 39, si sono conosciuti a Ibiza, dove vive il fratello de Le Donatella, qualche settimana prima dell'ingresso de Le Donatella al Grande Fratello Vip. Una volta terminato il programma la storia tra Silvia Provvedi e Malefix – come lo chiamava lei affettuosamente nella Casa più spiata d'Italia – è letteralmente decollata.















Dopo la nascita della primogenita la coppia è pronta per il matrimonio, anche se al momento – per via dell'emergenza Coronavirus – non è stata ancora stabilita una data. Per ora è chiaro solo che le nozze si terranno a Modena, città dove la performer è nata e cresciuta. Scelta già la testimone di nozze della sposa: sarà la sorella Giulia Provvedi, presente in ospedale al momento del parto della gemella.











Se Silvia Provvedi ha messo su famiglia, diversa è la situazione sentimentale di Giulia. La Provvedi bionda è di nuovo in crisi con il fidanzato storico, il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. C’è chi ha parlato di una vera e propria rottura ma al momento i diretti interessati hanno preferito trincerarsi dietro un assordante silenzio stampa.

